Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Ще има още 800 мобилни бомбоубежища за пътуващи с влакове в Украйна. Норвегия ѝ помага с още пари за оръжие

06 май 2026, 17:11 часа 410 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Ще има още 800 мобилни бомбоубежища за пътуващи с влакове в Украйна. Норвегия ѝ помага с още пари за оръжие

Над 800 мобилни бомбоубежища в цяла Украйна ще изградят украинските железници ("Укрзализница"), тъй като руските въздушни удари по железопътната инфраструктура в Украйна се увеличават. Бомбоубежищата ще бъдат инсталирани в най-опасните зони, включително в близост до критични съоръжения и на гари, които сега нямат постоянни бомбоубежища. Пътниците и железопътните работници ще могат бързо да се укрият по време на атаки и да се предпазят от отломки, уточнява "Укрзализница" в профилите си в социалните мрежи.

Още: Локомотиви, вагони, гари и депа: Числата на пораженията в Украйна, нанесени от руските ракети и дронове

Междувременно стана ясно, че Норвегия отново помага на Украйна. Скандинавската държава предоставя на атакуваната от руския диктатор Владимир Путин страна около 2,8 милиарда крони, приблизително 300 милиона долара, чрез PURL, с което общата норвежка подкрепа на PURL достига малко над 12,5 милиарда крони, около 1,35 милиарда долара. Финансирането помага за доставката на модерно американско военно оборудване, включително противовъздушна отбрана и ракети-прехващачи за ПВО системите "Пейтриът".

PURL е програмата, по която всеки желаещ може да закупи американско оръжие и да го предостави на Украйна.

Още: 247 бомбоубежища за цяла България: Вижте къде е най-близкото до вас

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Норвегия военна помощ бомбоубежища война Украйна оръжие Украйна украински железници PURL
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес