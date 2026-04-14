Украински военни мисии с ракети, летели през Космоса и план за сваляне на "Орешник": Постиженията и целите на Киев (ОБЗОР - ВИДЕО)

Възможностите на украинския военнопромишлен комплекс растат – с производство на милиони FPV дронове годишно, с далекобойни безпилотни летателни системи, които имат обсег от 1750 километра, с ракети собствено производство и нови разработки. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, който говори по темата през официалния си канал в Телеграм – с примери в три публикации.

Перлите на украинската отбранителна индустрия, по думите на Зеленски, са ракетите "Фламинго", "Нептун" и "Рута", както и дроновете "Паляница" и "Ад". "Това са само първоначалните ни стъпки. Индустрията ще се развива, а врагът ще го усети", закани се украинският президент.

Показателно в тази насока е, че бившият секретар на Съвета за сигурност на Русия Николай Патрушев, който сега е основен съветник на руския диктатор Владимир Путин, настоя пред "Российская газета", че прибалтийските републики и Финландия дават на Украйна своето въздушно пространство, за да прелитат оттам украински далекобойни дронове. Патрушев не предостави доказателства за думите си, но според ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) това е сигнал за подготовка от руска страна за бъдещи военни операции срещу страни-членки на НАТО.

Зеленски съобщи и голяма новина – че на фронта, в борбата срещу руската армия, за пръв път украински наземни роботи са успели да превземат руска укрепена позиция. "Окупаторите се предадоха и тази операция беше проведена без участието на пехота и без загуби от наша страна", каза той и добави, че украинските наземни роботи и безпилотни системи вече са провели над 22 000 операции на фронта (главно логистични и евакуационно-медицински) - Още: Зеленски: За пръв път превзехме вражеска позиция само с безпилотни апарати (ВИДЕО)

Zelensky said Ukraine built a large-scale defense industry over four years. The sector now produces missiles, drones, interceptors, artillery, armored vehicles and robotic systems. He described it as the foundation of national strength, precision and independence, highlighting… pic.twitter.com/TSISIxPIqL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 13, 2026

Украинският държавен глава подчерта и, че понеже никой друг в света не е изпълнявал задачи и операции, каквито Украйна е изпълнявала в Черно море (ефективно страна без морски флот потопи и изгони Руския черноморски флот), то точно украинският опит е безценен за отваряне на Ормузкия проток. "Ако нашите партньори ни предложат равностойно сътрудничество, Украйна може да помогне. Нашите военноморски дронове Sea Baby, Magura и Sargan са известни на мнозина и това е и нашата украинска експортна позиция", заяви той.

Според украинския депутат Федор Вениславски, който говори пред РБК-Украйна, Украйна вече е провела две бойни мисии, при които нейни ракети са стигали до Космоса – в първия случай ракетата се е издигнала до 100 километра височина, а във втория – до 204 километра. Не става въпрос за изпитания, а за реални военни операции под ръководството на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР), категоричен е Вениславски. Той добави, че са изстрелвани и украински ракети, движещи се със свръхзвукова скорост с обсег до 500 километра – пак от ГРУ. Украйна е тествала и технология за изстрелване на ракета-носител от транспортен самолет, като изстрелването е извършено на височина 8 километра, а досега в Европа това не е правено, правено е само в САЩ. Украинският депутат твърди, че амбицията на страната му е да превърне това в цялостна система за изстрелване на ракети и дронове – летящ космодрум. Украйна планира да създаде пълноценни космически (военни) сили в рамките на следващите 3 до 5 години, като на първо място те трябва да противодействат на руската ракета със среден обсег „Орешник“ - тя е балистична и при полет излиза в Космоса, украинската амбиция е още там евентуално изстреляна такава руска ракета да бъде прехващана и спирана. И още – Украйна иска да изстреля 300 сателита (UASAT), с които да си осигурява разузнавателни данни.

Ukraine conducted wartime space launches, twice sending carriers beyond 100 km and testing an air-launch system from 8,000 meters. Officials said plans include intercepting orbital missile systems and building full Space Forces within 3-5 years. #Ukraine pic.twitter.com/oIN1fQBYf6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 13, 2026

На този фон, украинският военен министър Михайло Федоров каза в официалния си канал в Телеграм, че Белгия и Испания са поели ангажимент да предоставят всяка по още един пакет от военна помощ за Украйна – по 1 млрд. евро (общо 2 млрд. евро). Белгия е потвърдила и намерение да прехвърли още изтребители F-16 на Украйна тази година.

За Русия проблемите се увеличават

Германският изследовател Янис Клуге изчислява, че спрямо 2025 година през 2026 година броят на наетите нови руски войници е намалял с 20%. Средно на ден това значи 800 до 1000 души, докато миналата година нивото е било 1000 – 1200 души. И това се случва при положение, че обещанията за бонуси и заплати в армията са все така щедри и стават все по-щедри. Клуге напомня, че хора като Дмитрий Медведев и руският военен министър Андрей Белоусов официално твърдят, че всичко е наред и дори планът за наемане на нови руски войници се преизпълнява. Само че данните в бюджетите на руските региони за дадени еднократни бонуси за подписване на договор с руската армия сочат едва 70 500 наети нови руски войници за периода януари - март, докато Медведев обяви над 80 000 наети.

Russia has begun to lose its momentum in military recruitment. This is already evident even from their own statistics. According to German researcher Janis Kluge, who tracks these figures, recruitment rates in 2026 have dropped by approximately 20% compared to 2025. While Russia… pic.twitter.com/jjCwZspym9 — WarTranslated (@wartranslated) April 13, 2026

Не изглежда решен въпросът и с протестите на китайски работници в руската рафинерия в Комсомолск на Амур, тя е на "Роснефт". Наложи се на място да пристигнат служите на "Росгвардия". Правителството на Хабаровския край, позовавайки се на пресслужбата на рафинерията, съобщи, че "няма забавени заплати на персонала на руско-китайския изпълнител" - ОЩЕ: Атакуваха ни докато изстрелваме сателити: Шефът на "Роскосмос" се жалва на Путин. Кремъл забрани великденско шествие, няма заплати за китайци в руска рафинерия (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

По отношение на т.нар. Великденско примирие, заключението е ясно – бъдещо примирие и спиране на огъня задължително трябва да бъде осигурено с мониторинг от трета страна/страни, защото иначе няма да има успех. Украинският генщаб обяви, че по време на „примирието“ Русия е направила 10 721 нарушения, включително 119 пехотни атаки, 1567 артилерийски обстрела, 2205 атаки с далекобойни дронове и 6830 атаки с FPV дронове. Руското военно министерство съобщи, че Украйна е нарушила примирието 6558 пъти, включително с 5 пехотни атаки, 5844 артилерийски обстрела, 694 атаки с далекобойни дронове.

Иначе сухопътната интензивност на военните действия на фронта на Светли понеделник е била сравнително ниска на фона на обичайното от поне 2 години. Съгласно данните на украинския генщаб, на 13 април е имало 125 бойни сблъсъка спрямо 107 на 12 април. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 246 управляеми авиационни бомби (КАБ). Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3828 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 3400 нагоре. Руската армия е използвала 10 256 FPV дрона, което с около 9500 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

⚔️ Pokrovsk remains a pressure point. The enemy keeps pushing, trying to break deeper into the city’s outskirts.



Air Assault Forces fighters from the 7th Rapid Response Corps are holding the line — stopping assaults and grinding down enemy forces.



Past week:

🪖 311 enemy troops… pic.twitter.com/nh4caU0o0v — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) April 13, 2026

Пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 21 са отбити през последното денонощие, като украинският генщаб отново сочи Покровск и Мирноград за места на активни бойни действия. 17 руски пехотни атаки са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 11 са били руските пехотни атаки при Гуляйполе, Запорожка област, а в намиращото се между Гуляйполе и Покровск Олександриевско направление е имало 7 руски пехотни атаки. Още 8 са станали в Лиманското направление. Украинците подготвят отбраната на Славянск, докато понасят загуби в техника при Рай-Aлександровка, твърди руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" на фона на официалните украински данни за едва 2 руски пехотни атаки през последните 24 часа в Славянското направление. "Врагът контраатакува в посока Никифоровка и в района на Диброва и Федоровка Втора", уточнява друг руски военнопропаганден телеграм канал в лицето на "Два майора". "Рибар" добавя, че в Константиновка има разширение на руските позиции, без да дава геолокализирани кадри за доказателство, и се оплаква, че в Часов Яр, тоест изток-североизток от Константиновка, украинската армия атакува (това е Краматорското направление).

Украинският военен телеграм канал „Офицер“ изрично отбелязва, че украинците вече редовно пресичат руската логистика в обсег от 20 километра и нагоре от фронтовата линия. Особено големи са руските логистични проблеми при Покровск и Добропиля, казва каналът, поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс".

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 129 далекобойни дрона и 4 управляеми авиационни ракети Х-59/Х-69 по цели в Украйна. Свалени са 1 ракета и 114 дрона, сочи сводката на украинските ВВС. На общо 8 места в Украйна е имало удари от преминалите през украинската ПВО дронове, а информацията какво е станало с останалите 3 ракети Х-59/Х-69 се изяснява. Украинската спешна служба съобщава в официалния си профил във Facebook за удар от руски дрон в многоетажна жилищна сграда в Шевченковски район на Харков, ранена е 44-годишна жена. В Одеска област, в района на украинското дунавско пристанище Измаил, са изгорели 2 пътнически автобуса и 7 автомобила - защото руската армия е поразила с дрон автосервиз, ударени са 6 жилищни сгради и има щети по линейка – основна руска цел пак е била пристанищна инфраструктура. Ръководителят на военновременната администрация на Одеска област Олег Кипер твърди, че руснаците са ударили и повредили кораб в Измаил, плаващ под знамето на Панама. Повреди има по един от кейовете и баржа, добавя той:

Ukraine’s 38th Anti-Aircraft Missile Regiment shot down 20 Shahed drones in a single day. #Ukraine pic.twitter.com/ko0z51QQeg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 13, 2026

Руското военно министерство твърди, че тази нощ руската ПВО е свалила 97 далекобойни украински дрона - в района на окупирания от руснаците Мелитопол е имало взривове и прекъсване на тока. Евгений Балицки, т.нар. губернатор на окупираната от руснаците част от Запорожка област, съобщи в Телеграм, че АЕЦ Запорожие пак се захранва само аварийно, от дизелови генератори – ситуацията обаче била под контрол.