"Щом съм жив, съм добре": Путин с любопитен отговор на въпрос на Фицо (ВИДЕО)

Много любопитен разговор уловиха камерите в началото на срещата на руския диктатор Владимир Путин със словашкия премиер Роберт Фицо в Пекин на 2 септември. Издирваният от Международния наказателен съд в Хага стопанин на Кремъл и един от най-благоприятно разположените спрямо Москва евролидери са в Китай, където утре ще присъстват на парада по случай 80-годишнината от капитулацията на Япония, сложила край на Втората световна война.

В началото на разговора Фицо се обърна към Путин с думите: "За начало имам един не много приятен въпрос: как сте?".

Диктаторът отговори: "Щом съм жив, това е добре".

За какво си говориха Фицо и Путин?

На срещата руският лидер похвали Словакия за "независимата" ѝ външна политика, що се отнася до войната в Украйна. Откакто се върна на поста си през 2023 г., словашкият министър-председател прекрати военната помощ за Украйна от запасите на армията и постави под въпрос санкциите на ЕС срещу Русия, което предизвика критики от Киев и Брюксел. В миналото той обеща да блокира и влизането на Киев в НАТО – ход, който изисква съгласието на всички 32 членки: Путин се срещна с Фицо и похвали Словакия за позицията ѝ спрямо Украйна (ВИДЕО).

Двамата разкритикуваха Украйна за ударите по нефтопровода "Дружба" на територията на Руската федерация, който снабдява с руски петрол Словакия и Унгария.

Отделно от това Путин каза, че Русия нямала намерение да напада Европа: Владимир Путин: Русия няма да атакува Европа, това е пълна глупост.

Димитър Радев
