Скандал със Zara: Пуснаха детски костюм за Хелоуин, копиращ униформите от Аушвиц

Испанската марка Zara е обвинена в продажба на празничен костюм, вдъхновен от униформите на затворниците от Аушвиц, съобщи в. „Индипендънт“. Марката се превърна в център на обществен спор заради детски костюм за Хелоуин на цена от 39,99 паунда. Клиентите отбелязаха сивия плат със сини вертикални райета и смятаха, че дизайнът на комплекта от риза и шорти наподобява униформите, носени от затворниците в концентрационните лагери и лагерите на смъртта по време на Холокоста. Някои също така отбелязаха, че части от кройката наподобяват бодлива тел.

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Наоми Меструм, директорка на Израелския информационен и документационен център отбеляза, че асоциацията с историческата трагедия наистина е забележима и болезнена, но призова да не се търсят скрити мотиви в действията на дизайнерите. „Ако лично не носите тази болезнена история, подобни асоциации не възникват толкова бързо. Мисля, че средностатистическият купувач на Zara няма да обърне внимание на това. Но нека това бъде урок за компанията“, каза Меструм, добавяйки, че не настоява за официално изтегляне на продукта.

От отдела за обслужване на клиенти на Zara обаче отговориха на клиентите, като заявиха, че компанията вече е наясно със ситуацията и е препратила информацията за вътрешен преглед. Спорният продукт вече е премахнат от уебсайта на марката във Великобритания, въпреки че все още не е получено официално изявление от ръководството на търговеца на дребно.

Това не е първият подобен инцидент за марката. През 2014 г. Zara вече премахна детски раиран пуловер с жълта звезда от продажбите поради подобни твърдения, а през 2007 г. премахна чанта със спорен бродиран модел от асортимента си. През септември популярната верига магазини „Детски мир“ беше замесена в скандал заради снимки на продукти за момичета.