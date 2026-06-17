След падането на Орбан: Унгария разследва шокиращия обир на 82 млн. долара и злато от Украйна

Унгарските власти започват вътрешно разследване в Националната данъчна и митническа администрация, в Центъра за борба с тероризма и други държавни органи заради случая със задържането на украински пари в брой и злато през март - по време на предишното правителство на премиера Виктор Орбан.

Припомняме, че преди три месеца седем украински граждани, превозващи 82 милиона долара в брой и злато с два бронирани автомобила на банка Ощадбанк, бяха задържани в Будапеща в момент, когато тогавашният премиер Орбан - съюзник на Русия, беше в остър конфликт с Киев.

От банката заявиха, че нейните служители са извършвали рутинна операция каквато банката осъществява всяка седмица след руската инвазия в Украйна.

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В публикация във Фейсбук министър-председателят Петер Мадяр заяви, че главният прокурор "трябва да се заеме с този въпрос незабавно".

Унгария върна парите в брой и златото на Украйна няколко дни преди встъпването в длъжност на Мадяр.

Унгария връща на Украйна откраднатите инкасаторски коли, но не и парите и златото

We have ordered an immediate internal investigation at the National Tax and Customs Administration, the Counter Terrorism Centre, and the other relevant authorities in connection with the Ukrainian "gold convoy" case.



The Prosecutor General must address the matter without delay. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) June 17, 2026