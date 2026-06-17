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След падането на Орбан: Унгария разследва шокиращия обир на 82 млн. долара и злато от Украйна

17 юни 2026, 13:59 часа 510 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/Kanal13
След падането на Орбан: Унгария разследва шокиращия обир на 82 млн. долара и злато от Украйна

Унгарските власти започват вътрешно разследване в Националната данъчна и митническа администрация, в Центъра за борба с тероризма и други държавни органи заради случая със задържането на украински пари в брой и злато през март - по време на предишното правителство на премиера Виктор Орбан. 

Припомняме, че преди три месеца седем украински граждани, превозващи 82 милиона долара в брой и злато с два бронирани автомобила на банка Ощадбанк, бяха задържани в Будапеща в момент, когато тогавашният премиер Орбан - съюзник на Русия, беше в остър конфликт с Киев.

От банката заявиха, че нейните служители са извършвали рутинна операция каквато банката осъществява всяка седмица след руската инвазия в Украйна. 

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В публикация във Фейсбук министър-председателят Петер Мадяр заяви, че главният прокурор "трябва да се заеме с този въпрос незабавно".

Унгария върна парите в брой и златото на Украйна няколко дни преди встъпването в длъжност на Мадяр.

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Унгария Петер Мадяр Ощадбанк
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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