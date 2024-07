След речта пред Конгреса: Роджър Уотърс нарече Нетаняху масов убиец (ВИДЕО)

Роджър Уотърс, легендарният член на групата Pink Floyd, нарече премиера на Израел Бенямин Нетаняху масов убиец.

В социалните мрежи той го нападна по повод речта му пред Конгреса на САЩ.

Това не са първите подобни изяви на легендарния рокер. Той е често обвиняван в антисемитизъм, защото открито критикува правителството на Израел, особено след войната в Газа.

Германските власти го разследват за реч на омразата, след като насочи "картечница" към публиката, докато е облечен в униформа от нацистки тип.

Уотърс е известен пропалестински активист, който е бил обвиняван, че има антиеврейски възгледи. По време на концертите си той е пускал надуваемо прасе, украсено със звездата на Давид.

When a mass murderer is invited to speak in Congress, it’s getting pretty fuc*ing dark. pic.twitter.com/HxGPJ4UbeS