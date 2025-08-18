Агентите на двама от натирените във втория отбор на ЦСКА скочиха на шефовете на „армейците“

Агентите на двама от натирените във втория отбор на ЦСКА футболисти скочиха на ръководството на клуба. Става въпрос за представителите на левия бек Мика Пинто, както и на централния нападател Аарон Исека. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите агентите са се свързали с шефовете на „армейците“, за да изкажат недоволството си от решението на Душан Керкез и босовете да пратят двамата в дубъла.

Общо четирима футболисти бяха пратени в дубъла

Както е известно, преди седмица, когато бе представен новият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков, се разбра, че трима футболисти от първия отбор са били пратени в дубъла. Това са Пинто, Исека и Джейсън Локило. Малко по-рано пък Зюмюр Бютучи също бе разжалван и пратен във втория отбор. Решението на ръководството на „армейците“ не се е харесало на мениджърите на Пинто и Исека, които са „подпалили“ канцелариите на българския гранд с обаждания и имейли.

Агентите на Пинто намекнали, че може да си търсят правата по съдебен път

Според информациите представители на Исека са пратили мейл до ЦСКА, в който изразяват недоволството си от решението на ръководството. Те са категорични, че подобни действия накърняват имиджа на футболиста. Мениджърите на Пинто също са били крайно недоволни от факта, че левият бек е пратен в дубъла като дори са намекнали, че може да си търсят правата по съдебен път, тъй като е уронен имиджът на техния клиент.

