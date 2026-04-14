Смях до дупка: В Русия отрекоха удар по химически завод, било ИИ ВИДЕО. Припомнят обаче какво се прави при теч на амоняк

Пореден уникален случай с марка "Русия" - този път от Череповец, Волгоградска област. Става въпрос за вчерашната атака с дронове срещу един от най-големите руски химически заводи, произвеждащ главно амоняк и химически съединения на тази основа - АД "Апатит".

Местните власти обявиха, че видеокадрите от атаката са фалшиви - те били генерирани с изкуствен интелект. Намерени са и хората, заснели видеото, като те са принудени да се извинят пред камера, че са създали паника след местното население. Местните милиционери са провели "разговор" със заснелите видеото и те са изправени пред глоби до 3000 рубли за неспазване на указ на губернатора на областта, пише изданието на местната власт Cherinfo.

Твърдението, че това е "дийпфейк" тръгна от местния канал "Война с фейковете" - то е специализирано в това да "разкрива" лъжи за "специалната военна операция" т.е. пълномащабната война в Украйна, която трябваше да свърши за 3 дни.

Странно защо обаче още няма и 15 минути след полунощ днес, 14 април, кметът на Череповец Андрей Накрошаев публикува в канала си в Телеграм напомняне какво да правиш, ако има промишлено изтичане на амоняк. Официално той или местните власти не казват, че такова нещо се е случило - защо обаче точно сега Накрошаев се е сетил да напомня правила за безопасност?

Също така може би ще кажат и в Елец, Липецка област, където украинските дронове изглежда атакуваха местната индустриална област - засега поне местните власти не са почерпили "полезния" опит на колегите си от Волгоградска област:

Yelets, Lipetsk region. Putin's "special operation" has already reached Russia. Reports indicate an attack by strike UAVs on the city's industrial zone. The results are currently unknown. pic.twitter.com/hIfpZRStEC — WarTranslated (@wartranslated) April 14, 2026

