Справедлив и дълготраен мир в Украйна: Тръмп пак разкри какъв въздух под налягане е (ОБЗОР - ВИДЕО)

Нова тристранна среща между Украйна, Русия и САЩ в рамките на процеса за мир може да стане факт в следващите 10 дни. Най-вероятно мястото на срещата ще е Флорида. Това заяви Стив Уиткоф, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп. Думите на Уиткоф са на фона на големите хвалби на Тръмп за първата му година от втория му мандат – но сред тези хвалби Украйна остана по-назад, само с поредното кухо настояване на милиардера, че войната трябва да спре. Нещо, което всички знаем – ОЩЕ: Шоуто на Тръмп за състоянието на САЩ: Хвалби до дупка (ВИДЕА)

Колко точно кухо гледа Тръмп на Украйна си пролича снощи. САЩ гласуваха с "въздържал се" за резолюцията на ООН в Украйна да има дълготраен и устойчив мир. 107 държави я подкрепиха, но не и Съединените щати – България беше сред подкрепилите я. А украинският журналист Иля Пономаренко още преди това коментира в профила си в "Х", че Тръмп не изпрати нито един представител на американската администрация в Украйна за четвъртата годишнина от старта на пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Нямаше дори дипломатическа нота или съобщение от американското посолство в Киев, нищо – нито дори стандартните клишета, добави Пономаренко. "Цирк на най-високо политическо ниво в САЩ, загубено време, хиляди загинали войници и цивилни", заключи украинският военен телеграм канал "Офицер" за Тръмп:

The UN General Assembly adopted a resolution on Support for a lasting peace in Ukraine. A total of 107 member states voted in favor. Foreign Minister Andrii Sybiha thanked supporters and said Ukraine will pursue a comprehensive and just peace under the UN Charter and… pic.twitter.com/mIQmCXQmV8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 24, 2026

The U.S. administration did not send a single representative to the official commemoration events marking the anniversary of Russia’s full-scale invasion of Ukraine, nor did it issue a single word through its embassy in Kyiv -- not even a standard diplomatic boilerplate.



This is… — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) February 24, 2026

Като контраст – макар ЕС да не успя точно на 24 февруари да утвърди 20-тия пакет санкции срещу Русия и да гарантира окончателно заем от 90 млрд. евро за Украйна, в Европейския парламент украинският президент Володимир Зеленски беше посрещнат по впечатляващ начин. Колкото до 90-те млрд. - ветото на Унгария е явно, че не е вечно, както в други случаи. Унгарският премиер Виктор Орбан не пропусна да се покаже като циник и в още един аспект – как той бил "за мир" още от самото начало на войната. Въпросът обаче е какъв мир и за кого ще е изгодна позицията на Орабан – категорично за Кремъл – ОЩЕ: Въпреки съпротивата на Унгария: ЕС подписа регламента за помощта от 90 млрд. евро за Украйна

President Zelensky received nearly two minutes of standing ovation in the European Parliament after a speech marking four years since Russia’s full scale invasion. He called for a clear EU accession date, transatlantic unity and thanked Europe for its support. #Ukraine pic.twitter.com/v9CHBx3kpP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 24, 2026

Can Orban go any lower? Of course he can. Hungarian Prime Minister Orban marked the fourth anniversary of the war between Russia and Ukraine, saying Hungary has supported peace from the beginning. He accused President Zelensky of pressuring Hungary over its refusal to send funds… pic.twitter.com/OM32aAqlvC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 24, 2026

4 години стратегически провал на Путин

Петата година от руската инвазия в Украйна не започва добре за Москва. Скорошните украински успехи на бойното поле опровергават руските твърдения, че нещата могат само да се влошат за Украйна, колкото по-дълго Киев отлага капитулацията си пред руските искания. Реалностите на фронта към края на февруари 2026 г. показват, че пълната руска победа не е неизбежна. Локалните украински контраатаки е малко вероятно да прераснат в мащабна контраофанзива и руските сили много вероятно ще стабилизират позициите си и дори ще започнат да напредват отново, тъй като подготовката за руската пролетно-лятна офанзива през 2026 г. наближава завършек. Но украинските контраатаки нарушиха руската подготовка за тази пролетно-лятна офанзива и принуждават руснаците първо да се бият за установяване на стабилни отбранителни позиции, преди да започнат битката за възстановяване на загубените позиции. Едва тогава руските сили ще могат да преминат към планираните си настъпателни операции, но с вече изтощени войници. Украинската армия не е освободила оперативно значими райони, с изключение на Купянск, но многобройните локални украински контраатаки сега ще имат трайни последици за способността на руската армия да постигне значителен напредък в ключови сектори тази пролет – оценката е на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. С уточнение – успехите на локалните украински контраатаки идват и заради уязвимости и грешки от руска страна. Една от тях – зависимостта на руската армия в комуникациите ѝ от Starlink. Друга – ограниченията от руска страна на Телеграм, заради страха на Путин за властта му.

Петата година от войната започва и без Путин да е постигнал която и да е от първоначалните цели, с която я започна: Киев не беше превзет за 3 дни; Харков също не беше превзет; Донбас не е изцяло руски; Одеса и Николаев си остават руски блян; "денацификацията" на Украйна т.е. свалянето на Володимир Зеленски не е факт; "демилитаризацията" на Украйна е много далечна перспектива – украинската армия става все по-опитна, а украинският военнопромишлен комплекс се развива с бързи темпове със западна помощ. Дания например вече мисли да позволи на украинската компания за дронове Skyfall да открие предприятие на датска земя, след като Fire Point (създателят на ракетите "Фламинго") вече работи там. Путин искаше и НАТО буквално да спре дейност в Централна и Източна Европа и да не се разширява повече на изток – Швеция и Финландия влязоха в Алианса, а той все повече укрепва военното си присъствие на Източния фланг – ОЩЕ: Има ли риск от война между Русия и НАТО - ултиматум, предпоставки и отговор

Отделно, ISW заключва, че Путин поставя основите, за да може поне да обяви нова частична мобилизация в бъдеще – например как Украйна щяла да се сдобие с ядрено оръжие, как през Телеграм нахлуват чужди интереси, предизвикващи саботажи и тероризъм: "Увереността на Путин в способността му да изисква повече жертви от народа си без политически последици очевидно намалява, особено след като той проточва войната в Украйна 5 години, но все още е далеч от постигането на стратегическите цели, заради които руската армия влезе в Украйна".

ОЩЕ: 4 години война на Русия в Украйна. "Киев за 3 дни" се превърна в брутална касапница: кървавата равносметка (ОБЗОР – ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Има по-сериозно увеличение на интензивността на сухопътните военни действия в Украйна, но нивото е далеч от най-тежките дни. На 24 февруари са станали 164 бойни сблъсъка, с 48 повече на дневна база съгласно данните на украинския генщаб. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 220 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 45 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3293 изстреляни снаряда, като това е с около 950 повече за денонощие. Руската армия е използвала 5964 FPV дрона, което е с около 2950 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

27 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление, с което то пак е първо като интензивност на боевете. Още 19 е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област. 16 са били руските пехотни атаки североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. По 9 руски пехотни атаки са станали в Купянското и Славянското направление, а 7 – в намиращото се между тях Лиманско направление, което заслужава повече внимание, защото много отдавна руската активност при Купянск не е била по-голяма, отколкото при Лиман. Украинците опитват „да изтласкат нашите герои“ от централната болница в Купянск, при Купянск-Узловой (7 километра южно от Купянск) нищо не се е променило съществено, пише руският военнопропаганден телеграм канал „Два майора“, напомняйки как началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов се хвалеше за Купянск.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец обръща внимание на Константиновка. Според него, през последните 2 седмици руските сили, хвърлени срещу Константиновка и Дружковка, не са получили някакви съществени подкрепления. Той отчита, че основният руски "напън" е от юг-югоизток, по мининаправленията Олександро-Калиновка – Бересток, Яблуновка – Илиновка, Яблуновка – Степанковка и Плещеевка – Бересток. Руската идея – пробив през река Казенний Торец до западната и централната част на Константиновка. Руски части се бият за Бересток, имат позиции в Илиновка, но според Машовец – нестабилни. Продължават и руските опити да бъдат вкарани войници в жп гарата на Константиновка, които да позволят по-нататъшно укрепване – и това, и опитите да бъде превзета Степановка засега са неуспешни, твърди Машовец. Той отчита и, че част от хвърлените руски сили срещу Константиновка са тръгнали да помагат на колегите си в Часов Яр (72-ра бригада и 70-та бригада), но украинците продължават да държат позиции в южните квартали на града "Шевченко" и "Южен".

Russian forces are trying to move tanks and logistics vehicles closer to Kostiantynivka, but units Spalakh, Kurt&Company and R.V. of the 3rd Mechanized Battalion, 28th Brigade, are destroying the equipment before it reaches the area. #Ukraine pic.twitter.com/elDMK5RxYn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 24, 2026

Заключението – руското командване се цели в превземането и на Константиновка, и на Дружковка, но засега основните усилия са насочени само към Константиновка. Бърз руски пробив отново няма и се разгръща познатата тактика с числено превъзходство и много пушечно месо да има малки руски успехи, добавя Машовец. Има много украински позиции южно от Константиновка, в района на язовира Клебан-Бик и това прави задачата на руските сили да превземат самия град крайно кървава, с много жертви от тяхна страна – пример са боевете при бензиностанция "Лидер", на входа на Константиновка откъм Покровск, обяснява украинският военен анализатор. Той обаче добавя, че в крайна сметка украинските позиции южно от Константиновка ще бъдат изоставени и украинските части ще се укрепват в западната и централната част на Константиновка. И констатира – всичко това, обаче, бави много руснаците и ако те действително искат да тръгнат към Славянск и Краматорск това лято, ще имат само 2-3 месеца да превземат и да се укрепят и в Константиновка, и в Дружковка. Отделен въпрос е Добропиля, западно от Константиновка и Дружковка – ако там няма сигурен руски контрол, операция с поглед към Славянск и Краматорск откъм Константиновка ще е заплашена флангово.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" съобщава, че в Ореховското направление, западната част на Запорожка област, руснаците си върнали контрола над село Плавни. Но боевете за Степногорск не спират – ОЩЕ: Украинското село, в което животът на руския войник е не повече от 12 минути

A MiG-29MU1 carried out an airstrike on a Russian position in the southern part of Stepnohirsk on the Zaporizhzhia axis. Ukrainian forces recently re-entered the northern part of the city. pic.twitter.com/sKOf7WDHVH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 24, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 115 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 60 от тях са били клас "Шахед". Украинските ВВС съобщават, че са свалени общо 95 дрона, а 18 от преминалите през украинската ПВО да нанесли удари на 11 места в Украйна. Украинската спешна служба съобщава в профилите си в социалните мрежи за четирима загинали в Запорожие – ударена е къща в село в областта, изпод развалините ѝ са извадени три тела, а друга къща е била също разруешна и изпод нейните развалини е извадено още едно тяло. Ранено е и дете. Руското военно министерство съобщава за 69 свалени далекобойни дрона тази нощ над контролирана от руснаците територия – 24 над Брянска област, 18 над Крим, 14 над Смоленска област. Според руския опозиционен информационен телеграм ASTRA, тази нощ е атакуван руският химически завод "Дорогобуж", който се намира в Смоленска област. Има геолокализирани кадри, показващи пожар. Заводите, които произвеждат азот, могат да произвеждат и ключови взривни вещества за боеприпаси. Губернаторът на Смоленска област Василий Анохин признава за удара, с уточнение, че са загинали 4 души и 10 са ранени. Всичките са работници в предприятието. Детските градини в общината няма да работят, а училищата ще работят само на дистанционен режим – ОЩЕ: Пълно разрушение на щаба на Руския черноморски флот. 86 свалени ракети "Кинжал" - равносметка за Украйна от войната досега (ВИДЕО)