Срещата Путин-Уиткоф завърши, войната - не (ВИДЕО)

Срещата на специалния пратеник на Доналд Тръмп - Стиф Уиткоф с руския диктатор Владимир Путин в Кремъл завърши преди минути. Тя продължи близо три часа и на нея присъстваха помощникът на руския лидер Юрий Ушаков и ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

Американският дипломат пристигна в Москва рано тази сутрин, 6 август. Това е петото му посещение в Русия от началото на годината.

При пристигането си Уиткоф и Кирил Дмитриев посетиха ресторант "Восход" в парк "Зарядие" в руската столица, пише РИА Новости. Никой от двамата не е отговорил на въпроса на кореспондента на изданието за очакванията си от преговорите.

Припомняме, че на 14 юли американският президент постави на Русия 50-дневен ултиматум, с който поиска тя да сключи мирно споразумение с Киев, а след това обяви, че намалява този срок на 10 дни.

От пресслужбата на Кремъл обявиха, че веднага след тази среща е започнала следващата среща на Путин - с министър-председателя на Малайзия Ануар Ибрахим.

След срещата Юрий Ушаков обяви, че разговорът между Путин и Виткоф е бил полезен и конструктивен. Двамата били обсъдили украинската криза. Русия била предала сигнали на американската страна по украинския въпрос и получила съответните сигнали от Тръмп.

Обсъдени били също и перспективите за евентуално развитие на стратегическо сътрудничество между САЩ и Русия.

Юрий Ушаков не коментира по-подробно преговорите, тъй като Доналд Тръмп все още не е запознат с резултатите от тях.

The meeting between Putin and Trump’s envoy Witkoff has ended after nearly three hours. Witkoff’s motorcade, escorted by Russian police, is now leaving the Kremlin. pic.twitter.com/V4zlHdhMi5