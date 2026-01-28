Срещу социалните мрежи: Ще останат ли децата в ЕС без TikTok и Instagram?

Докато Франция се приближи с една стъпка към забрана на социалните медии за деца, Европейският съюз сериозно обмисля дали е време блокът да последва примера. Натискът за това нараства, откакто забрана за социални медии за лица под 16 години в Австралия влезе в сила, а Брюксел следи отблизо колко успешна ще се окаже тя, след като мярката вече е изправена пред правни предизвикателства.

Франция от месеци оглави искане за подобни действия от страна на ЕС, наред с държави членки, включително Дания, Гърция и Испания, преди да реши да предприеме самостоятелни действия. Долната камара на парламента в Париж тази седмица прие законопроект, който ще забрани използването на социални медии от лица под 15 години. Все още е нужно одобрение от Сената, за да стане закон.

На ниво ЕС вече има строги правила, регулиращи дигиталното пространство, като се провеждат множество проучвания за въздействието върху децата на платформи, сред които Instagram и TikTok.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се застъпи за по-нататъшно въвеждане на минимална възрастова граница, но първо иска да чуе експерти какъв подход трябва да предприеме 27-членният блок.

"Всички врати са отворени"

Обещан да бъде създаден до края на 2025 г., консултативен панел за използването на социалните медии, заявен от Фон дер Лайен, се очаква да бъде готов "в началото" на тази година.

Целта му? Да съветва председателката на ЕК какви трябва да бъдат следващите стъпки на ЕС за по-нататъшна защита на децата онлайн, заяви говорителят на комисията Тома Рение.

"Оставяме всички врати отворени. Ще получим обратна връзка и след това ще вземем потенциални бъдещи решения по този въпрос", каза Рение във вторник.

Европейският парламент вече призова за забрана на социалните медии за лица под 16 години - Малайзия, Норвегия и Нова Зеландия също планират подобни ограничения.

Франция не е единствената, която избра да не чака действия на ниво ЕС. Дания миналата година заяви, че ще забрани достъпа до социални медии за деца под 15 години. И двете страни са сред петте държави от ЕС, които в момента тестват приложение за проверка на възрастта, с което се надяват, че ще попречат на децата да имат достъп до вредно онлайн съдържание.

Рение заяви, че този инструмент, който ще бъде въведен до края на годината, ще бъде начин Брюксел да наложи спазването на всички правила, приети на национално ниво, във Франция или другаде.

ЕС обещава "да приключи случаите"

Въпреки че ЕС все още не е забранил на децата достъп до социалните медии, законът му за съдържанието, известен като Закон за цифровите услуги (DSA), дава правомощия на регулаторите да принуждават компаниите да модифицират своите платформи, за да защитят по-добре непълнолетните онлайн.

Например законът забранява целенасочената реклама към деца.

ЕС може "да използва DSA, за да повлияе на начина, по който децата взаимодействат със социалните медии", каза Пол Оливър Рихтер, член на мозъчния тръст "Брюгел".

През февруари и май 2024 г. ЕС започна разследвания срещу TikTok, Facebook и Instagram на компанията Meta поради опасения, че платформите може да не полагат достатъчно усилия да се справят с негативното въздействие върху младите хора.

И в двете разследвания ЕС изрази опасения от така наречения ефект на "заешка дупка" – който се получава, когато на потребителите се предоставя свързано съдържание въз основа на алгоритъм, който в някои случаи води към по-екстремно съдържание.

Почти две години по-късно разследванията все още не са приключили, въпреки че представител на ЕС казва, че регулаторните органи се надяват да представят предварителни разкрития през първата половина на годината.

Говорителят на ЕК Рение настоя, че "работата продължава усилено".

Без да споменава конкретни разследвания, той каза, че "за определени разследвания се нуждаем от повече време", но добави: "Ще приключим тези случаи".