И Франция забранява социалните мрежи за непълнолетни

Долната камара на френския парламент одобри забрана за достъп до социални мрежи при деца и младежи под 15-годишна възраст. Текстът беше гласуван със 116 гласа "За" и 23 "против". Ходът на Франция е част от нарастващата тенденция за ограничаване на социалните мрежи за деца, предизвикана от нарастващите доказателства за вредите, които те могат да причинят на психичното здраве. Подобен закон беше приет в Австралия в края на миналата година, пише BBC.

ОЩЕ: Великобритания обмисля забрана за социалните мрежи за децата

Дигитална бариера

"Емоциите на нашите деца и тийнейджъри не са за продан или за манипулиране, нито от американски платформи, нито от китайски алгоритми", каза президентът Еманюел Макрон във видео, излъчено в събота.

Бившият премиер Габриел Атал, който председателства партията на Макрон в долната камара на Парламента заяви, че се надява Сенатът да потвърди забраната до три седмици, за да може да влезе в сила през новата учебна година, от 1-ви септември.

Социалните платформи ще имат срок до 31 декември да деактивират съществуващи акаунти, които тогава ще са извън закона.

ОЩЕ: Известни личности призовават за ден без социални мрежи

С нарастващото използване на социалните мрежи расте и безпокойството, че младите прекарват твърде дълго време пред екрана, а това влияе негативно върху психичното им здраве.

ОЩЕ: Казахстан ограничава достъпа на деца до социалните мрежи

По подобие на закон за забрана на социалните медии, въведен в Австралия в края на миналата година, френският текст предвижда също забрана на мобилните телефони в гимназиите.