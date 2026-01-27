Лайфстайл:

И Франция забранява социалните мрежи за непълнолетни

27 януари 2026, 06:19 часа 398 прочитания 0 коментара
Долната камара на френския парламент одобри забрана за достъп до социални мрежи при деца и младежи под 15-годишна възраст. Текстът беше гласуван със 116 гласа "За" и 23 "против". Ходът на Франция е част от нарастващата тенденция за ограничаване на социалните мрежи за деца, предизвикана от нарастващите доказателства за вредите, които те могат да причинят на психичното здраве. Подобен закон беше приет в Австралия в края на миналата година, пише BBC.

Дигитална бариера

"Емоциите на нашите деца и тийнейджъри не са за продан или за манипулиране, нито от американски платформи, нито от китайски алгоритми", каза президентът Еманюел Макрон във видео, излъчено в събота. 

Бившият премиер Габриел Атал, който председателства партията на Макрон в долната камара на Парламента заяви, че се надява Сенатът да потвърди забраната до три седмици, за да може да влезе в сила през новата учебна година, от 1-ви септември.

Социалните платформи ще имат срок до 31 декември да деактивират съществуващи акаунти, които тогава ще са извън закона.

С нарастващото използване на социалните мрежи расте и безпокойството, че младите прекарват твърде дълго време пред екрана, а това влияе негативно върху психичното им здраве.

По подобие на закон за забрана на социалните медии, въведен в Австралия в края на миналата година, френският текст предвижда също забрана на мобилните телефони в гимназиите.

Виолета Иванова
