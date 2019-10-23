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Стана ясно кой е шофьорът на камиона-ковчег, открит във Великобритания

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photo of Стана ясно кой е шофьорът на камиона-ковчег, открит във Великобритания
Снимка: Actualno.com
Задържаният шофьор на камиона с откритите 39 тела в Англия се казва Мо Робинсън от северноирландския град Портадаун, съобщава "Скай нюз", позовавайки се на източници.

Камионът-ковчег, открит във Великобритания, е с българска регистрация

Камионът-ковчег, открит във Великобритания, е с българска регистрация

Откритият в графство Есекс камион с 39 човешки тела е с българска регистрация. Българското посолство в Лондон получи тази информация от...

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Кадри от охранителни камери показват камиона да се движи минути преди да бъдат открити телата в индустриален комплекс в Есекс.

25-годишният Робинсън е задържан по подозрения в убийство, след като полицията е пристигнала в промишлената зона в 01,40 часа. Кадрите от охранителната камера в 01,10 часа показват навлизащия камион към комплекса.

Полицаи са потвърдили, че камионът е пътувал от Зебрюге за град Пърфлийт, Есекс. По-рано властите обявиха, че камионът е навлязъл във Великобритания през Холихед, Уелс, в събота.

Българското посолство в Лондон получи информация от британската полиция, че откритият в графство Есекс камион е с българска регистрация. Камионът с марка "Скания" е регистриран във Варна на името на фирма на ирландска гражданка.

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