Стана ясно кой е шофьорът на камиона-ковчег, открит във Великобритания

Задържаният шофьор на камиона с откритите 39 тела в Англия се казва Мо Робинсън от северноирландския град Портадаун, съобщава "Скай нюз", позовавайки се на източници.

Кадри от охранителни камери показват камиона да се движи минути преди да бъдат открити телата в индустриален комплекс в Есекс. 25-годишният Робинсън е задържан по подозрения в убийство, след като полицията е пристигнала в промишлената зона в 01,40 часа. Кадрите от охранителната камера в 01,10 часа показват навлизащия камион към комплекса.Полицаи са потвърдили, че камионът е пътувал от Зебрюге за град Пърфлийт, Есекс. По-рано властите обявиха, че камионът е навлязъл във Великобритания през Холихед, Уелс, в събота. Българското посолство в Лондон получи информация от британската полиция, че откритият в графство Есекс камион е с българска регистрация. Камионът с марка "Скания" е регистриран във Варна на името на фирма на ирландска гражданка.