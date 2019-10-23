Стана ясно кой е шофьорът на камиона-ковчег, открит във Великобритания
BREAKING: Sky News understands the man arrested on suspicion of murder after 39 people were found dead in Essex is 25-year-old lorry driver Mo Robinson, from Portadown in County Armagh.— Sky News (@SkyNews) October 23, 2019
Read the latest: https://t.co/horh4khsdD pic.twitter.com/5PxZJ5Ef3f
Камионът-ковчег, открит във Великобритания, е с българска регистрация
Откритият в графство Есекс камион с 39 човешки тела е с българска регистрация. Българското посолство в Лондон получи тази информация от...
В Англия: Десетки трупове в камион, идващ от България (ВИДЕО)
25-годишен мъж от Северна Ирландия, шофьор на камион, е арестуван по подозрение в убийство, след като полицията в Есекс, Англия откри 3...
Редактор:
Тодор Беленски
Етикети: камион трупове Великобритания Мо Робинсън
0 КоментараКафене