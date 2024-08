Стана ясно колко украински военни е обучил ЕС, броят им ще се покачва (ВИДЕО)

Европейският съюз ще постигне цел от 60 000 обучени украински войници „още утре“, заяви на 30 август Томас Хичлер - секретар на германския министър на отбраната Борис Писториус.

„Това е броят на войниците, които сме обучили в ЕС. Те ще се върнат в Украйна след приключване на обучението. А до края на тази година Германия ще обучи 10 000 войници от Украйна“, съобщи той, цитиран от "Украинска правда".

