Войната в Украйна:

Старият глупак Путин го направи: Сега Азербайджан с удоволствие се възползва

26 януари 2026, 14:39 часа 575 прочитания 0 коментара
Старият глупак Путин го направи: Сега Азербайджан с удоволствие се възползва

Пълната забрана на ЕС за внос на руски газ от 2027 г. бе коментирана днес от рускоезичния телеграм канал "Сеятель ветра", като показателна за постигнатото от Владимир Путин дотук така:

"Старият глупак, със собствените си ръце, разруши всичко, което бе изграждано с десетилетия. Той направи тръбопроводите на стойност милиарди долари безполезни. Той загуби огромни пазари, които сега Азербайджан и други доставчици експлоатират с удоволствие."

Каналът коментира решението на Съвета на ЕС да спре покупките както на газ от тръбопроводи, така и на втечнен природен газ (LNG) от Русия. Вносът на руски втечнен природен газ трябва да бъде спрян до края на 2026 г., а на газа от тръбопроводи - до 30 септември 2027 г.  

Още: Окончателно: ЕС забрани руския газ, България с особено гласуване

На този фон руските медии съобщиха, че Азербайджан се е възползвал от това и е започнал да доставя газ на Германия и Австрия, считано от 16 януари, като това обяви държавната енергийна компания Socar. Газът се доставя до Европа чрез Трансадриатическия газопровод (TAP), който преминава от гръцко-турската граница през Гърция и Албания до Южна Италия, а оттам се транспортира до Гремания и Австрия.

Тези две новини, пише каналът, "илюстрират епохалното постижение на майстора на сложни ходове и хитри планове [Путин]", които той постигне дотук с войната си срещу Украйна.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Русия Владимир Путин руски газ забрана руски газ
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес