Гаранция-Франция: Тръмп обяви, че Иран му е обещал никога повече да не затваря Ормузкия проток

"Иран се съгласи никога повече да не затваря Ормузкия проток. Той вече няма да бъде използван като оръжие срещу света!" Това написа американският президент Доналд Тръмп в своята социална мрежа Truth Social. Разбира се, въпреки възторга на Тръмп дали и доколко Иран ще спази това обещание, ако изобщо е вярно, че се е ангажирал с подобно обещание, е съвсем отделен въпрос, особено след като сега Техеран разбра колко е лесно да приложи това мощно оръжие, за да оказва натиск и да получи желаното.

Междувременно британският премиер Киър Стармър обяви подготовката на отбранителна мисия след отварянето на Ормузкия проток.

Той подчерта, че обявяването на отварянето на пролива не елиминира проблема със сигурността, а по-скоро потвърждава необходимостта от отбранителна мисия.

Според него повече от 40 държави са обсъждали възстановяването на свободното корабоплаване след прекратяването на огъня, като над 10 държави са готови да предоставят своите ресурси.