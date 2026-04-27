Разследване заплашва бъдещето на Киър Стармър

Британските депутати ще гласуват дали премиерът Киър Стармър да бъде изправен пред парламентарно разследване заради скандала с Питър Манделсън, съобщи председателят на Камарата на общините. Депутатите ще обсъдят дали Стармър да бъде предаден на комисия, която да прецени дали е подвел парламента във връзка с назначаването на Манделсън за посланик на Великобритания в САЩ, заяви Линдзи Хойл. Манделсън е бивш сътрудник на покойния американски сексуален престъпник Джефри Епстийн, пише БГНЕС.

Това е поредното развитие в продължаващия от месеци скандал, който тежи върху правителството на Стармър и доведе до призиви за оставката му. Хойл посочи, че решението е взето след искания от многобройни депутати, включително лидера на опозиционната Консервативна партия Кеми Бейдънок.

Проблемите на Стармър

Бейдънок обвини Стармър, че е подвел депутатите, като е настоявал, че надлежната процедура е била спазена преди назначаването на Манделсън през 2024 г., въпреки че той не е преминал проверката за сигурност.

Стармър уволни най-високопоставения държавен служител във външното министерство, защото не е уведомил него или други министри, че Манделсън не е преминал проверките. Премиерът отрича и твърденията, че неговият екип е оказвал натиск върху външното министерство да одобри назначението.

Стармър разполага с голямо мнозинство в долната камара на парламента. Това означава, че много депутати от управляващата Лейбъристка партия трябва да подкрепят разследване, за да бъде то започнато. Говорител на премиерската канцелария нарече дебата отчаян политически ход на Консервативната партия и заяви, че твърденията им са без основание.

Стармър уволни Манделсън през септември 2025 г., след като се появиха нови разкрития за приятелството му с Епстийн. Британската полиция в момента разследва Манделсън по подозрения, че е извършил злоупотреба със служебно положение, докато е бил министър от Лейбъристката партия преди повече от десетилетие, като е предавал информация на покойния дискредитиран финансист.