Зеленски: Американците са в грешка и не за първи път грешат

15 април 2026, 16:14 часа
Снимка: Getty Images
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че САЩ имат грешна преценка относно руската армия и руските шансове за успех на бойното поле. "Единственият проблем е, че те смятат, че руснаците печелят тази война. Но грешат. Това не е първият път, когато американците грешат, когато става дума за руснаците. Казвам го открито", заяви Зеленски в интервю за германската обществена телевизия ZDF, в което бе помолен да коментира забавянето на преговорите за края на войната в Украйна. Разговорите са на пауза заради кризата около Иран.

Междувременно главнокомандващият украинската армия Олександър Сирски съобщи, че след затоплянето на времето руснаците са предприели настъпление по цялата 1200-километрова линия на съприкосновение. Украинските сили са в активна отбрана, заяви той в канала си в Telegram.

Той добавя, че през март украинските защитници са си върнали около 50 квадратни километра окупирана от Русия територия.

Още: Дори железните имат нужда от почивка: Зеленски поиска мъжете от чужбина да сменят воините на фронта

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
САЩ руска армия Володимир Зеленски война Украйна Олександър Сирски
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес