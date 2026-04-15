Зеленски: Американците са в грешка и не за първи път грешат

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че САЩ имат грешна преценка относно руската армия и руските шансове за успех на бойното поле. "Единственият проблем е, че те смятат, че руснаците печелят тази война. Но грешат. Това не е първият път, когато американците грешат, когато става дума за руснаците. Казвам го открито", заяви Зеленски в интервю за германската обществена телевизия ZDF, в което бе помолен да коментира забавянето на преговорите за края на войната в Украйна. Разговорите са на пауза заради кризата около Иран.

Междувременно главнокомандващият украинската армия Олександър Сирски съобщи, че след затоплянето на времето руснаците са предприели настъпление по цялата 1200-километрова линия на съприкосновение. Украинските сили са в активна отбрана, заяви той в канала си в Telegram.

Той добавя, че през март украинските защитници са си върнали около 50 квадратни километра окупирана от Русия територия.

