Свиждане на Саркози в затвора предизвика бурни реакции

Бившият френски президент Никола Саркози е бил посетен в затвора от министъра на правосъдието Жералд Дарманен, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Срещата обаче предизвика остри реакции, включително предупреждение от прокуратурата, че подобно действие може да подкопае независимостта на магистратите. Дарманен е посетил Саркози в сряда вечерта в затвора „Ла Сантé“ в Париж, в присъствието на директора на затвора, за да обсъдят мерките за сигурност на бившия държавен глава. Министърът беше заявил, че смята да направи визитата, за да се увери, че условията на задържане са „подходящи за неговия изключителен статут“.

Главният прокурор Реми Иц предупреди, че подобна намеса може да “подкопае независимостта на съдебната система“. Според социологическо проучване на Taluna Harris, публикувано миналата седмица, 57% от французите също не одобряват визитата.

Поне 3-4 седмици ще стои зад решетките

Бившият президент, ръководил Франция между 2007 и 2012 г., беше признат за виновен миналия месец за получаване на незаконно финансиране от режима на Муамар Кадафи в Либия за предизборната си кампания.

70-годишният Саркози беше осъден на пет години затвор за участие в престъпна конспирация. Неговите адвокати са поискали освобождаването му до обжалването на присъдата, но очакват той да остане в затвора поне “три до четири седмици“.

По данни на вътрешния министър Лоран Нюнес, двама охранители са разположени в съседна килия, за да гарантират сигурността на бившия президент.

Саркози е първият бивш държавен глава от държава-член на ЕС, който влиза в затвора, и първият френски лидер, който изтърпява присъда, от времето на Филип Петен – колаборационисткия ръководител на режима на Виши, осъден след Втората световна война.

