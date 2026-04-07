Сълзи и сополи в Русия: Украйна ни бие в дроновете, намаляват новите ни войници (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Трябва да отбележим, че ситуацията с дроновете се промени. Врагът има нов модел дрон, подобрена версия. Той лети по-далеч от досегашните и, разбира се, те (украинците) правят всичко по силите си да отрежат логистиката ни в пограничните райони и успяват". Това заяви генерал Апти Алаудинов, комадващ спецчастите "Ахмат" на чеченския лидер Рамзан Кадиров. Алаудинов отдавна се прояви като една от фигурите в руската военна машина, достойна за роман с карикатури, припомнете си – ОЩЕ: "Руски удар по интерната в Суджа не е имало. И даже и да е имало, там не е трябвало да има мирни жители"

Apti Alaudinov has already checked out the new type of Ukrainian drones and is whining that they threaten to wipe out Russian logistics. pic.twitter.com/ipqtd4Ffaw — WarTranslated (@wartranslated) April 6, 2026

Думите на Алаудинов обаче са още едно потвърждение, че в сферата на безпилотните системи Украйна почва да набира предимство. Американската телевизия ABC посочи, че през март руското военно министерство твърди, че руската ПВО е свалила 7347 далекобойни украински дрона (а колко не е свалила е мистерия), докато украинските ВВС докладват за общо изстреляни от Руската федерация по цели в Украйна 6462 далекобойни дрона и 138 ракети. Числата говорят категорично – Украйна не просто не се предава пред руския диктатор Владимир Путин, а напредва в технологичната война – ОЩЕ: Дайте ни ракети, нямаме: Руската ПВО е безпомощна, най-голямото руско пристанище в Черно море гори (ВИДЕО)

Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" също обръща внимание на темата. Каналът не е случаен – той е създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. И категорично посочва в анализа си, че призивите за повече ракети-прехващачи за руските ракетни ПВО системи като "Панцир" не са нещо изпълнимо: "Просто производство на десетки хиляди ракети "Панцир" от нищото е физически невъзможно, особено в условията на постоянни въздушни удари, които вече натоварват до краен предел зенитно-ракетните войски и те изразходват боеприпаси с ускорени темпове". "Рибар" добавя, че да се разчита, че Украйна ще си изчерпи ресурсите, е глупаво и предлага да се черпи от украинския ПВО опит - повече маневрени огневи групи, повече екипажи на дронове-прехващачи, повече радари и системи за електронно заглушаване. Само че американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) посочва, че не изглежда Русия да има максимално развита структура за употреба на мобилни огневи групи или да е готова с мащабно производство и ползване на дронове-прехващачи. Вероятно украинските далекобойни въздушни удари ще принудят Русия да отклонява военни ресурси директно пратени на фронта в Украйна, за да може да се защити, смята ISW. А има от какво да се защитава – само украинските удари от последните десетина дни по пристанище Приморск, най-голямото руско пристанище в Балтийско море, са довели до изгарянето на петрол за 200 млн. долара.

Желаещите да умират за Путин в Украйна намаляват

И още – според украинската инициатива „Искам да живея“, която беше специално създадена да дава информация за руснаците какво е войната в Украйна и какво се случва с роднините им, тръгнали да се бият там, през първите 3 месеца на 2026 година (януари – март) наборът на нови войници в руската армия е по-малък от поставената цел. Целта е 409 000 войници за цялата 2026 година (33 500 – 34 600 месечно), но за да бъде постигната, трябва на ден да се набират по 1100 – 1150 войници. Вместо това на ден се набират по максимум 940. Грубо казано, ако тази тенденция продължи, Русия може да загуби 16% или повече от 65 000 военнослужещи само като недокомплект. А украинският министър на отбраната Михайло Федоров вече каза, че само през март има 35 000 убити и ранени руски войници в Украйна и то само от удари с дронове. Стратегическата украинска цел е 50 000 убити и тежко ранени руски войници, а майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр", командващ Силите за безпилотни системи в украинската армия, каза, че вече 4 месеца поред наборът на нови войници в руската армия е по-малък от убитите и ранените. Според "Искам да живея", в периода януари – март 2026 година Русия е набрала 80 456 нови войници, докато данните на украинския генщаб за същия период сочат 85 290 убити и тежко ранени руски войници (ранени така, че да не могат да се върнат на фронта) – ОЩЕ: Тежко е, Украйна ни подпука: Предатели в полза на Русия реват, руската икономика се срива (ОБЗОР – ВИДЕО)

В России обвалился набор контрактников на войну



В 2026 году МО РФ запланировало привлечь 409 тысяч контрактников. В зависимости от периода, ежемесячный план составляет 33,5-34,6 тыс. новых солдат. Однако вместо ожидаемых 1100-1150 контрактов в сутки, за 3 месяца 2026 среднее… pic.twitter.com/cxHXsRo4Hk — Проект «Хочу жить» (@hochuzhit_com) April 6, 2026

Според опозиционната руска информационна платформа „Можем объяснить“, в 12 региона на Русия са увеличили еднократните бонуси да подпишеш договор за служба в руската армия с между 50 и 80%. В Санкт Петербург вече дават по 4,5 млн. рубли, в Ханти-Мансийск – 4,1 млн. рубли, в Ленинградска област – 4 млн. рубли:

При всички тези признаци как Путинова Русия може бързо да бъде тласната отвъд ръба, американският президент Доналд Тръмп продължава да окуражава Путин - с поредно повторение как НАТО е книжен тигър и руският диктатор изобщо не се страхува от Алианса. И това на фона на коментарно мнение на Александър Роднянски, бивш икономически съветник на Володимир Зеленски, в The Wall Street Journal, че Европа използва Украйна като щит срещу Путин, за да печели време и да се подготви за голям сблъсък. Европа се страхува, че ако Русия излезе от войната по-малко ограничена, по-уверена и вече не затънала военно на украинския фронт, заплахата за останалата част от Стария континент ще се увеличи. Европа вижда Украйна не само като нация, която трябва да бъде спасена, но и като буфер, който трябва да бъде запазен. Опасно е обаче, че Европа крие всичко това зад "демократични ценности" - защото това означава натиск и критики срещу Киев в моменти, когато на Киев му трябва безрезервна подкрепа, за да издържи срещу Кремъл. "Една държава може да оцелее военно, докато политически се разпада. Това е една от класическите опасности от дълги войни на изтощение. Те са склонни да централизират властта, да нормализират принудата и да създават мощни стимули за отлагане на контрола (върху политически и държавнически действия) в името на необходимостта", предупреждава Роднянски. И добавя - накрая Европа може да "наследи" Украйна, която не е либерална така, както се иска на Стария континент, но за сметка на това е преживяла война, разочарования и е тежко въоръжена.

Donald Trump: “NATO is a paper tiger. Vladimir Putin is not afraid of NATO. Putin is afraid of us — very afraid of us. And he’s told me that many times.” https://t.co/yWFFlppI9P pic.twitter.com/SamlOPy3k4 — NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2026

"Европа трябва да признае, че самосъхранението сега е централен мотив за нейната помощ за Украйна. Тя също така трябва да спре да залага на издържливостта на украинската армия като единствената мярка, която има значение. Помощта трябва да бъде обвързана с нуждите на фронта и с институционалното развитие - законодателна функция, прозрачност, прилагане на антикорупционни мерки, компетентност, а не сляпо възхваляване на предполагаемата политическа грамотност, ограничения на произвола", подчертава бившият съветник на Зеленски.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

След 3 дни на понижение, сега има повишение на сухопътната военна активност в Украйна на дневна база съгласно официалните данни на украинския генщаб. На 6 април са станали 150 бойни сблъсъка, което е с 30 повече спрямо 5 април, но въпреки това е далеч от най-тежките дни на фронта в Украйна досега през цялата пълномащбна война. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 242 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е точно толкова, колкото и предишния ден. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3227 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 180 надолу. Руската армия е използвала 8625 FPV дрона, което с около 270 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е първи фокус – 31 отбити руски пехотни атаки там по официалните украински данни за последните 24 часа. Отново Покровск и Мирноград присъстват като места за водене на боеве в сводката на украинския генщаб. 19 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 13 руски пехотни атаки е имало в Олександриевското направление, южно от Покровск и северно от Гуляйполе, Запорожка област. При Гуляйполе са извършени 11 руски пехотни атаки.

Foreign legionnaires operate in Hryshyne near Pokrovsk: clearing operations, evacuations, and coordinated actions.

After recovery — constant training.

Their goal is one — to help Ukraine in this war. pic.twitter.com/89t3rg3Kj9 — 425 SKALA (@425Skala) April 6, 2026

Сравнително висока интензивност, но относнително стабилна фронтова линия – това накратко казва украинският военен телеграм канал "Офицер". Той откроява направлението към Константиновка като потенциално опасно, защото там има боеве по двата фланга на града - а той е сред ключовите точки за бъдеща голяма руска офанзива срещу Славянск и Краматорск. "Руските сили се опитват да заобиколят Константиновка от запад през Илиновка и Долгая Балка, докато украинските въоръжени сили контраатакуват", потвърждава и руският военнопропаганден канал "Два майора". Говорителят на 11-ти украински корпус подполковник Дмитро Запорожец коментира, че руснаците трупат войници и техника, за да опитат да атакуват в Славянското направление, с поглед фронтално към Славянск. За момента те още не могат да започнат същинските боеве за село Рай-Олександровка, което е на двуцифрено число километри от самия Славянск.

Russian forces launched a motorcycle assault near Zakytne toward Sloviansk, advancing in groups of three with a total of 12 bikes. Ukrainian 81st Airmobile Brigade engaged the assault and repelled the attack. #Ukraine pic.twitter.com/2qTfl9VfRJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 6, 2026

Ukrainian forces advanced toward Milove north of Dvorichna, with the 129th Mechanized Brigade conducting successful counterattacks and reclaiming territory. Ukrainian units continue to push Russian forces back, preventing them from stabilizing or regaining lost positions.… pic.twitter.com/xvkIabxpUf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 6, 2026

Оплакване от "Рибар" в дневния му обзор: Обстановката в Ореховското направление т.е. западната част на Запорожка област се влошава - врагът е превзел Новояковлевка и сега се опитва да пробие отбраната на руските въоръжени сили южно от Лукяновско.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 110 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 70 от тях са били клас "Шахед". Свалени са 77 дрона, а още 31, които са пробили украинската ПВО, са нанесли удари на 14 места в Украйна. Според украинската спешна служба, 11-годишно момче е загинало в Днипро заради удар с руски дрон – ОЩЕ: Взривове в пореден голям руски завод за торове след атака с дронове (ВИДЕО)