Със споразумението за дизела: Тръмп опитва да "омекоти" руската позиция, но Путин иска целия Донбас?

Пратениците на президента Доналд Тръмп са заявили в петък пред украински официални лица, че споразумението за разрешаване на руския износ на дизелово гориво е част от усилията да се привлече Русия обратно към преговорите след провала на предишните опити за започване на трайни преговори за прекратяване на войната, съобщиха за Ройтерс трима души, запознати със срещата.

Пратеникът на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и зетът му Джаред Кушнер са заявили пред украинците по време на среща в Маями, че руският президент Владимир Путин не е готов да преговаря за прекратяване на войната в Украйна, която продължава вече 4 години и половина, и че споразумението, обявено миналата седмица, би могло да помогне за възобновяването на тристранните преговори, казаха двама от източниците, които говориха при условие за анонимност.

Третият източник заяви, че САЩ са съобщили на украинците, че сделката за дизелово гориво може да помогне за „омекотяване“ на позицията на Москва, отчасти защото „изпраща сигнал, че Тръмп е отворен за сътрудничество“ с Русия.

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Тази сделка, съгласно която Русия ще достави над 2,25 милиона барела дизелово гориво на американския и световния пазар, предизвика остра реакция от страна на някои американски законодатели, които твърдят, че тя ще даде на Москва средства да продължи войната, без да принуди Путин да направи отстъпки за прекратяване на конфликта.

В понеделник Тръмп публично защити сделката, наричайки я „правилния избор за американския народ“. Доналд Тръмп твърди, че споразумението ще доведе до понижение на цените на енергията в САЩ, които се превърнаха в политически проблем за неговата Републиканска партия в навечерието на решаващите междинни избори, които ще определят контрола над Конгреса.

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Тръмп също така е искал украинците да спрат да нанасят удари по руски нефтопреработвателни заводи, заяви Кушнер по време на срещата, като повтори, че администрацията е отправяла това искане няколко пъти, споделиха двамата източника.

Доналд Тръмп заяви, че атаките на Украйна повишават световните цени на горивата, но повечето експерти твърдят, че войната в Иран е основният фактор за високите цени.

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„Идеята беше САЩ да се обърнат към Русия и да кажат: „Вижте, украинците спряха ударите и ние ви предложихме тази сделка. Сега е ваш ред да направите нещо“, каза един от източниците.

В неделя Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украйна, дни след като разкри сделката за дизелово гориво. Воюващите страни обаче не са потвърдили примирието, а в понеделник Русия нанесе удари по енергийни обекти на територията на Украйна.

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Руското посолство във Вашингтон и президентската администрация в Киев не отговориха веднага на искането за коментар. Лице, близко до Кремъл, заяви, че сделката за дизелово гориво „е начин да се върне Русия“ към преговорите.

Един от запознатите с хода на срещата заяви, че споразумението за дизеловото гориво е само част от по-широкия диалог за това как да се върнат Украйна и Русия на масата за преговори и да се сложи край на войната. По думите на този източник по време на срещата са били засегнати и въпросите за гаранциите за сигурност на Украйна, без обаче да се влиза в подробности.

Съмнения относно желанието на Москва за преговори

Доналд Тръмп многократно е заявявал, че Владимир Путин иска да постигне споразумение за прекратяване на войната – твърдение, което той повтори и в събота. Украински и европейски официални лица изразиха съмнения, че руският лидер е готов да прекрати военната кампания в близко бъдеще.

Някои експерти заявиха, че споразумението за дизеловото гориво ще допринесе в малка степен за понижаване на цените в САЩ. Допълнителното количество, предоставено на пазара, ще бъде по-малко от дневния прием само за транспортния сектор в САЩ.

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Украинските официални лица, присъстващи на срещата, се отнесоха скептично към подхода на САЩ, който според тях се състои в използването на бизнес сделки за умиротворяване на Русия, заявиха двама информирани източника и един участник в срещата.

Администрацията на Тръмп вече е опитвала да привлече Путин, включително чрез предложения за облекчаване на санкциите, както и чрез потенциални сделки за минерали. Нито едното, нито другото е променило съществено основните искания на Русия или я е убедило да приеме всеобхватно споразумение за прекратяване на огъня.

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Лице, близко до Кремъл, заяви, че Путин ще се върне на преговорите едва когато „получи оставащите 11% от Донбас, което ще може да представи пред собствената си общественост като победа“.

Украйна заяви, че няма да отстъпи повече територия на Русия, но че замразяването на конфликта по съществуващите бойни линии би могло да послужи като основа за мирно споразумение.

Няма заплаха за спиране на американската подкрепа за Киев?

По време на срещата в Маями Кушнер и Уиткоф подчертаха пред украинските представители „всичко, което САЩ са направили за Украйна“, сподели един от източниците, включително предоставянето на военна и разузнавателна подкрепа на украинските сили.

Американците не са заплашвали да прекратят тази подкрепа, ако Украйна не се съгласи да спре ударите срещу руски нефтопреработвателни заводи, съобщиха двама източници, а участникът в срещата потвърди.

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Срещата в Маями, в която участваха и европейски официални лица, както и представители на Световната банка, присъстващи виртуално, се състоя след посещението на Уиткоф и Кушнер в Москва и Киев през септември. Тогава Уиткоф заяви, че страните са създали „нов импулс“ и че скоро може да започне нов кръг от преговори. Световната банка отказа да коментира.

Напрежението между САЩ и Украйна се изостри след обявяването на споразумението между САЩ и Русия за дизелово гориво. Зеленски го нарече „слабо решение“ от страна на САЩ и „подарък за Путин“. Тръмп заяви в събота, че Зеленски „е могъл да сложи край на тази война многократно“ и че украинците трябва да „си намерят нов президент“.

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Част от срещата в Маями, която продължи няколко часа, беше посветена на средствата за възстановяване на Украйна и на необходимостта Киев да конкретизира плановете си за инвестиции в страната, заявиха източници, запознати със срещата. Украинците напуснаха срещата, без да се съгласят официално на нищо, но дадоха да се разбере, че биха били склонни да се съгласят на енергийно примирие, стига Русия да направи същото.

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