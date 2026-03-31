Съветът за сигурност на ООН заседава извънредно

Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание след смъртта на трима индонезийски миротворци в южната част на Ливан. Това е зона на сблъсъци между Израел и проиранското движение "Хизбула", предаде Франс прес, цитирани от БТА. Франция поиска провеждането на това заседание, което ще започне в 10:00 ч. източноамериканско време (14:00 ч. по Гринуич), в момент, когато Израел нареди на армията си да разшири "зоната за сигурност" в Ливан, където провежда масирани удари и дълбоко нахлуване по суша. Още: Съветът за сигурност на ООН осъди атаките на Иран, Русия и Китай се въздържаха

Случаят се разследва

Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) заявиха, че разследват случая, след като двама индонезийски миротворци бяха убити "от взрив с неизяснен произход, който унищожи превозното им средство близо до Бани Хайян" на границата. Още двама миротворци бяха ранени, съобщиха вчера международните сили.

Мисията на ООН ЮНИФИЛ, която е в Южен Ливан от 1978 г., когато е било първото израелско нахлуване, по-рано съобщи за смъртта на друг миротворец от същата националност в неделя при подобни обстоятелства на границата с Израел.

Израелската армия заяви днес, че разследва тези инциденти, призовавайки да "не се предпоставя", че тя е отговорна за тях.

