Тайният план на Макрон за бягство при щурм на Елисейския дворец

Френските служби за сигурност са разработили таен план за евакуация на президента Еманюел Макрон в укритие извън Париж, в случай че протестиращи щурмуват Елисейския дворец. Това разкрива нова разследваща книга, цитирана от британския вестник The Telegraph. Според авторите на изследването, резервният бункер се намира в парижките предградия и е напълно отделен от известния подземен команден пункт PC Jupiter под самия президентски дворец, който традиционно се използва за заседание на съветите по отбрана и ядрено командване.

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Страхът от бунт

Подготовката на екстремния сценарий води началото си от масовите протести на „жълтите жилетки“ през 2018 г., когато Макрон стана обект на физическо нападение по време на визита в град Льо Пюи-ан-Веле. Еден от авторите на книгата заявява пред France Inter, че в пика на тогавашните вълнения „правителството буквално е треперело“.

При изготвянето на плановете за сигурност френските власти са анализирали и кървавите безредици от февруари 1934 г., довели до падането на тогавашното френско правителство.

Разкритията идват в момент на нови вълнения във Франция, при които Макрон призна за пропуски в охраната, призова за спокойствие, а правителството обяви мобилизация на военни части в подкрепа на полицията.

Плановете за президентска евакуация са част от много по-широка стратегия на държавата за справяне с евентуални бунтове, кибератаки и политически сътресения около предстоящите президентски избори през 2027 г.

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В книгата се посочва, че френските власти се опасяват от няколко ключови риска. Евентуален триумф на Марин льо Пен и нейния „Национален сбор“ може да отпуши „трети тур“ на конфронтация по улиците — водена от радикално леви активисти, младежи от предградията и жители на селските райони, отказали да признаят изборните резултати.

Успех на „Непокорена Франция“ на Жан-Люк Меланшон би могъл да предизвика „пасивна съпротива“ и тих бойкот сред полицейските среди.

Авторите разкриват за редица тайни срещи на началника на парижката полиция Патрис Форе за подготовка срещу улични метежи. Отделно, френското външно разузнаване (DGSE) е симулирало сценарии за чуждестранна намеса във вота, а полицията е тренирала координация без криптирани смартфони при пълно сриване на комуникациите от кибератака.

Според журналистите разузнаването вече е допуснало сериозни грешки в преценката — като при протестите от 17 октомври, когато са прогнозирани до 150 000 участници, а по улиците са излезли над половин милион души. Авторите обаче уточняват, че описаните сценарии са част от планиране за извънредни ситуации, а не доказателство за неизбежен щурм срещу властта.