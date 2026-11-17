Древните скални рисунки в Западната пустиня на Египет бавно изчезват, тъй като изменението на климата и човешката дейност са повредили хиляди праисторически петроглифи. Създавани в продължение на хилядолетия, тези рисунки изобразяват живота, вярванията и движенията на хората, обитавали пустинята много преди пристигането на фараоните.

Хиляди години от историята на Древен Египет може да изчезнат

Оазисът Дахла, разположен на около 350 километра западно от долината на Нил, съдържа една от най-големите колекции от скално изкуство в Африка, с изображения, датиращи от приблизително 6000-5000 г. пр.н.е. през Средновековието и съвременните времена, пише Heritage Daily.

Ръководителят на проекта „Оазис Дахла“, д-р Павел Полковски от Археологическия музей в Познан и Института по археология и етнология на Полската академия на науките, заяви, че екипът му е документирал около 350 обекта със скално изкуство, включително обекти със стотици или дори повече от 1000 петроглифа. В допълнение към петроглифите, изследователите са записали надписи на йероглифи, гръцки, коптски, гръко-латински и арабски език.

Повечето от древните произведения на изкуството са издълбани в нубийски пясъчник, който естествено се износва с времето, защото е сравнително мек. Д-р Полковски обясни: „Много от тези скали са толкова меки, че дори можете да изтриете петроглиф с пръст.“

Покачващите се температури, силните пустинни ветрове, прахът във въздуха и все по-обилните дъждове ускориха ерозията. В регион, някога известен с изключителната си суша, валежите се увеличиха през последните години, което допълнително увреди резбите на открито и традиционните пустинни структури. Археолозите смятат, че тези естествени процеси не могат да бъдат спрени, така че подробната документация на тези обекти е все по-важна.

Човешката дейност е създала друг сериозен проблем: съвременните графити и скални рисунки са покрили трайно древните изображения. Въпреки че хората добавят нови рисунки към стари от хилядолетия – включително през гръко-римския период, подобни действия сега се считат за вандализъм съгласно законите за културното наследство. Изследователи дори са открили съвременна рисунка върху пясъчник, която наподобява смартфон, до рисунки, за които се смята, че изобразяват британски войници по време на военни операции в оазиса през 1916 г.

Усилията за документиране и защита на тези обекти също са се забавили, тъй като археологическите експедиции са се сблъсквали с трудности от 2014 г. насам при получаването на разрешителни за опазване, необходими за възобновяване на теренната работа. Въпреки че предложенията за изследвания продължават да бъдат одобрявани от египетското Министерство на туризма и антиките, допълнителни разрешителни често не са били предоставяни.

Това е попречило на много международни експедиции да се завърнат в Западната пустиня и е забавило важната работа по идентифициране, документиране и запазване на тези древни скални рисунки.

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