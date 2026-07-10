Стойте си да работите вкъщи: Няма бензин и Томска област взема мерки

Регионалното правителство в Томск препоръча на местните чиноввници да работят онлайн, за да пестят бензин. Заместник-губернаторът по администрацията Олга Крилова обяви това, предаде РИА Томск.

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"В момента, предвид значителното разстояние на повечето общини от регионалния център, на длъжностните лица се препоръчва допълнително по-внимателно да планират официалните пътувания и по-широко да използват формати за дистанционна комуникация", заяви правителството в отговор на въпрос относно мерките, които е предприело за намаляване на разхода на гориво от служебните превозни средства.

Крилова съобщи, че държавните агенции в региона обикновено консумират приблизително 15 000 литра гориво на месец. Русия сега произвежда по около 85 000 тона бензин месечно, но гражданският сектор има нужда от 110 000 тона - ОЩЕ: 1000 дрона дневно по Москва и Путин ще схване: Числата на разпада на Русия и Z-псувните с тях (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Разходът на бензин на превозните средства на институцията, обслужваща губернатора на Томска област, правителството на Томска област, Законодателната дума на Томска област, Сметната палата на Томска област, комисаря по правата на човека на Томска област и други държавни агенции на Томска област, е приблизително 15 000 литра на месец", се казва в отговора на длъжностното лице.

No change in Russia. Russians continue to fight at petrol stations. pic.twitter.com/7lUwNb2gQA — WarTranslated (@wartranslated) July 9, 2026