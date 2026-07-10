Сега е моментът да победим: Създателят на ракетите "Фламинго" дава тон за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Това е възможно най-лошият сценарий за Украйна – примирие заради САЩ, голям подарък за Русия. Сега, за пръв път, имаме реален шанс да унищожим Русия и да я победим в тази война. Никой не е унижавал Русия така". Това заяви съоснователят на украинската военна компания Fire Point Денис Щилерман. Компанията е известна с крилатите си ракети "Фламинго", но тя създаде и продължава да проектира цяла гама оръжия, включително далекобойни дронове и проект за балистична ракета FP-9, с която да бъде атакувана руската столица Москва – ОЩЕ: Идва: Тест на украинска балистична ракета с удар по Москва. Още един руски военен кораб е поразен (ВИДЕО)

"Те винаги ни виждаха като "малки руснаци" – недовършена версия на самите себе си. Но ние доказахме на света, че сме нация, която е просто твърде силна за тях. При примирие всички бързо ще забравят за нас. Няма да има инвестиции в частния сектор, границите ще бъдат отворени и украинците ще си тръгнат, след което руснаците ще се върнат да довършат работата", каза още Щилерман. Той е категоричен, че всяко примирие ще е в изгода на Путин, а ако Украйна победи, то ще може да предложи на света нова концепция за въоръжение, нова концепция за отбрана и сигурност. "Няма да продаваме просто сигурност, ще продаваме независимост", убеден е той:

🚨 A ceasefire would be Ukraine's death sentence. The head of Fire Point said what many are afraid to even think about



"For the first time in four years, we have a real chance to destroy Russia in this war. No one has ever humiliated them the way we have," said Denys Shtilerman.… pic.twitter.com/76EWLsxemA — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2026

Руската публична реакция – никакъв мир

Колкото повече Киев нанася удари на руска територия, толкова повече Руската федерация ще разширява буферната си зона в Украйна и толкова по-дълго ще продължава „специалната военна операция“. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Това са нови изявления, по-рано такива нямаше, никой не е обсъждал темата – за затваряне на небето. Затова трябва да има сериозно обмисляне", добави още Песков предвид заявката на американския президент Доналд Тръмп за евентуално въвеждане на забранена за полети зона над Украйна – ОЩЕ: Посланията на Тръмп за Путин и мир в Украйна: Ескалация – най-важното от Анкара (ОБЗОР – ВИДЕО)

🚨 The Kremlin panicked and sent Peskov out for damage control after information leaked that the U.S. could close the skies over Ukraine



The Kremlin spokesman, it must be said, looked weak and unconvincing.



"We need to understand how thoroughly this issue has been worked out,… pic.twitter.com/DOfA8gxkyh — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2026

Украинската концепция за сигурност

След двудневната среща на върха на НАТО в турската столица Анкара, на която беше поканен и украинският президент Володимир Зеленски и срещата му с американския президент Доналд Тръмп, той коментира, че Украйна ще получи в следващите дни пратка с ракети-прехващачи PAC-3 за ПВО системите Patriot ("Пейтриът"). Това са най-модерните прехващачи за системата. По въпроса с това Украйна да произвежда ракети-прехващачи за Patriot, украинският президент подчерта пред РБК Украйна, че сега се водят разговори за технически подробности по споразумението, което Тръмп обяви пред журналисти в Анкара. Според украинския военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец обаче тази декларация на Тръмп е просто военно-политическа декларация – той предвижда поне 5 години преди Украйна да произведе реално прехващачи под лиценз за "Пейтриът". Това е знак на доверие, но е декларация за намерение, не е още взето практическо решение, след като производителите Raytheon и Lockheed Martin не бяха уведомени какво ще каже Тръмп, гласи заключението на Машовец. Но Зеленски каза и, че предстои среща във Франция в следващите дни по темата с ПВО програмата "Фрея" - украински проект за изграждане на "европейска система" за сваляне на балистични ракети.

"Украйна става по-силна и на фронта, и политически. Дали Путин го знае или не – той определено получава информация и разбира, че сега няма предимство", каза още Зеленски и обърна внимание на следното – единственото голямо предимство на руския диктатор са руските балистични ракети, с които се нанасят страшни удари по цивилните в Украйна. "Това му е единственото предимство – нищо друго не му остана", убеден е украинският президент. Той добави, че в Анкара е говорил с държавни лидери, с които преди не е говорил и всички знаят, че Украйна е по-силна. Зеленски добави и, че расте броят на държавите, които искат Украйна да влезе в НАТО, защото така и те ще са по-силни.

⚡️ Zelensky: "The only advantage Putin has left is ballistic missiles"



Russia has nothing else left. Ukraine has grown stronger both on the battlefield and in the air.



According to Volodymyr Zelensky, this is a unique window of opportunity. pic.twitter.com/fMuOAh5ON6 — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2026

"Да, очевиден факт е, че Съединените щати активно доставят оръжия и военни технологии на Украйна. Знаем го, не слагаме розови очила, президентът Путин прекрасно го знае", потвърди и Песков на фона на поредния призив от САЩ в рамките на ООН Русия да спре войната, давайки за пример последната засега руска атака с ракети и дронове срещу Киев. Според Песков обаче казаното от Тръмп в Анкара по-скоро било "погрешно схващане", а не ескалация – ОЩЕ: "Да устоим ден повече от руснаците": Какво очакват украинците – разказ на Карина Караганева от BG Elves (ВИДЕО и СНИМКИ)

The US Mission to the UN said Trump made clear Russia must make a deal, stop the killing, and end the war in Ukraine. It said at least 50 civilians were killed in Russia’s July 2-6 attacks on Kyiv, adding that the US stands with Ukrainians enduring attacks on homes and… pic.twitter.com/Qvx84RKzpc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 9, 2026

В интервю за The Telegraph чешкият президент Петър Павел изрази позиция, че Украйна има два месеца, за да възобнови мирните преговори с Русия – иначе, след изборите за Думата в края на септември Путин ще обяви обща мобилизация. Според Павел, след тези избори прозорецът от възможности за преговори ще стане по-малък. "Русия в момента е изправена пред множество вътрешни проблеми и предизвикателства. Общественото недоволство от войната нараства. За Путин ще е все по-трудно да поддържа стабилност в страната. Ако този натиск продължи и Украйна продължи успешно да нанася удари по цели дълбоко в руска територия, това ще създаде условия, при които Русия ще бъде по-склонна да преговаря", смята Павел – ОЩЕ: Зеленски за Китай: Пекин е дал ултиматум на Путин за ядреното оръжие

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интервю на руския журналист Дмитрий Козелев набира популярност в социалните мрежи – то е с руски генерал, който обаче крие името си. Генералът казва интересни неща – на практика признава, че руското военно командване лъже Путин за случващото се на фронта в Украйна. Например – с обещания руската армия да превземе цял Донбас до края на 2026 година, за което ще трябва да бъдат набирани по поне 55 000 – 60 000 нови войници месечно, а това е нереалистично да стане според генерала. Припомняме, че още от началото на годината украинският генщаб и Зеленски повтарят, че месечно вече в Украйна умират повече войници, отколкото Русия набира – по около 30 000 – 35 000 биват елиминирани, а руският набор е по около 5000 по-малко. Генералът казва и, че Путин действа на база следните предпоставки – той вярва, че във войната на изтощение Русия е по-силна, защото има по-голяма армия и че представянето във възможно най-големи краски на руски победи на фронта ще убеди Доналд Тръмп да притисне Украйна да се съгласи на мир, изгоден за Кремъл. И още – руският диктатор вярва, че като продължава както досега скоро в Украйна ще има сериозна политическа криза, която ще му помогне. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) коментира, че според въпросния генерал Песков вече говори как специалната военна операция се превръщала във война, за да почне информационна подготовка за широка мобилизация в Русия – защото първият приоритет на Путин във войната е да превземе изцяло Донбас, пак по думите на генерала.

Muscovites were asked how they’re doing without gasoline. “I want to get myself a horse,” one of them said.



What else are they saying? That the war needs to end — but Putin won’t want that.



So all that’s left is to wonder: how did it happen that Ukrainians suddenly started… pic.twitter.com/XmgK0MkHoo — NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2026

Вече 59 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 9 юли е имало 283 бойни сблъсъка спрямо 268 на 8 юли. Руснаците са хвърлили 286 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 9 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3422 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 370 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 085 FPV дрона, което е с около 300 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Голямата новина за деня е резкият спад на сухопътната военна активност в Покровското направление, което от 2 години е най-горещото почти всеки ден. Сега там са отбити само 18 руски пехотни атаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са извършени 33 руски пехотни атаки, а в района на Гуляйполе, Запорожка област – 22. 30 руски пехотни атаки е имало в Славянското направление, още 15 – в съседното му от север Лиманско направление. "Тревожни съобщения постъпват от северния фланг за проблеми близо до Редкодуб", алармира Z-каналът "Рибар" в дневния си обзор за Лиманското направление, докато колегите им от "Два майора" говорят за украински контраатаки при Малиновка в Славянското направление. Засилена руска сухопътна активност има от север – в пограничния район на Суми и Курска област са организирани 16 руски пехотни атаки (Севернослобожанско направление), а 18 са организирани в Южнослобожанското направление (района на Вовчанск и селата южно от него).

Интересно развитие в Олександриевското направление, което се намира южно от Покровск и северно от Гуляйполе. ПОДРОБНА КАРТА показва как руската щурмова авиация засипва с авиобомби участък при Филия – укрепен горски масив, защото украинците напредват там. По анализ на сателитни изображения от Sentinel-2, част от европейската сателитна програма "Коперник", за 38 дни между 24 май и 30 юни руски изтребители-бомбардировачи Су-34 са пуснали поне 144 управляеми авиобомби (КАБ) по позициите на настъпващите украински части – средно около 3,79 на ден. През първата седмица на юли темпът се е ускорил: между 1 и 8 юли са отчетени най-малко още 34 бомби, около 4,25 дневно. За целия период от 46 дни това прави най-малко 178 бомби, концентрирани върху горските площи по тактическите височини над Ивановка. Ивановка обаче вече е в украински ръце и сега украинските части натискат във Филия. "Стойността на този горски масив надхвърля неговите километри – и тъкмо тук е оперативното значение на една операция, който на пръв поглед е чисто тактическа. Филия е единственият участък от новата донбаска отбранителна линия – мащабната укрепителна система, която Украйна изгради през 2025 г. и която самите украинци наричат "Нов Донбас", където руската армия съумя да пробие и да се закрепи трайно. Тя окупира горския масив през миналото лято, около година преди сегашната контраатака, в хода на настъплението си в Днепропетровска област", разяснява изданието Frontline Monitor. Линията "Нов Донбас" има уникален замисъл – тя основно трябва да се отбранява с дронове и те да я превръщат в кървав капан за настъпващи вражески щурмови пехотни групи. След като част от нея (Филия) е в руски ръце, Украйна трябва да праща повече войници, за да удържа да няма по-голям пробив, а това е бреме за по-малката украинска армия.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 137 далекобойни дрона по цели в Украйна. Свалени са 114 – на 16 места в Украйна е имало удари от преминалите през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи, уточняват от украинските ВВС.

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