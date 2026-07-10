"Държат оръжията далеч от мен": Карни с шеговит отговор за подаръка от Ердоган (ВИДЕО)

Канадският премиер Марк Карни предизвика усмивки с шеговит коментар, след като беше попитан каква е била първата му реакция, когато е отворил подаръка от турския президент Реджеп Тайип Ердоган. На въпрос на журналист "Какво си помислихте, когато отворихте подаръка от президента Ердоган?", Карни отговори с чувство за хумор: "Така и не го видях. Държат оръжията далеч от мен".

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Reporter: What went through your mind when you opened the gift from President Erdogan?



Canada's Carney: I never saw it. They keep guns away from me.



It's been decommissioned because it's not a legal firearm in Canada, and I certainly don't have a license for it.



We're going to… pic.twitter.com/5jpkEgzqfI — Clash Report (@clashreport) July 9, 2026

След шегата канадският премиер обясни, че подаръкът представлява оръжие, което вече е деактивирано и не представлява законно огнестрелно оръжие съгласно канадското законодателство. "То е деактивирано, защото не е законно огнестрелно оръжие в Канада, а аз със сигурност нямам лиценз за него", каза Карни.

Той допълни, че подаръкът няма да остане в негово притежание, а ще бъде предоставен на музей. "Ще му намерим най-подходящото място в музей", заяви канадският министър-председател.

Словашкият президент Петер Пелегрини също показва на журналисти подарък от турския президент на срещата на върха на НАТО.

Slovak President Peter Pellegrini shows reporters a gift from Turkish President Erdoğan at the NATO summit. pic.twitter.com/5ZBerrFcCb — Clash Report (@clashreport) July 9, 2026

Припомняме, че президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган подари на държавните лидери, присъстващи на срещата на върха на НАТО, пистолети и специално изработени химикалки.