Кабинетът "Радев":

"Държат оръжията далеч от мен": Карни с шеговит отговор за подаръка от Ердоган (ВИДЕО)

10 юли 2026, 12:35 часа 318 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Държат оръжията далеч от мен": Карни с шеговит отговор за подаръка от Ердоган (ВИДЕО)

Канадският премиер Марк Карни предизвика усмивки с шеговит коментар, след като беше попитан каква е била първата му реакция, когато е отворил подаръка от турския президент Реджеп Тайип Ердоган. На въпрос на журналист "Какво си помислихте, когато отворихте подаръка от президента Ердоган?", Карни отговори с чувство за хумор: "Така и не го видях. Държат оръжията далеч от мен".

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След шегата канадският премиер обясни, че подаръкът представлява оръжие, което вече е деактивирано и не представлява законно огнестрелно оръжие съгласно канадското законодателство. "То е деактивирано, защото не е законно огнестрелно оръжие в Канада, а аз със сигурност нямам лиценз за него", каза Карни.

Той допълни, че подаръкът няма да остане в негово притежание, а ще бъде предоставен на музей. "Ще му намерим най-подходящото място в музей", заяви канадският министър-председател.

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Словашкият президент Петер Пелегрини също показва на журналисти подарък от турския президент на срещата на върха на НАТО.

Припомняме, че президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган подари на държавните лидери, присъстващи на срещата на върха на НАТО, пистолети и специално изработени химикалки.

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НАТО Реджеп Тайип Ердоган подаръци Марк Карни
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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