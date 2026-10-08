The Telegraph: Испания и Гърция отказват да дадат на Украйна ракети Patriot с изтичащ експлоатационен срок

Испания и Гърция отказват да изпратят на Украйна ракети Patriot, които наближават крайния си срок на годност. Това съобщава The Telegraph като се позовава на свои източници.

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Според изданието, само Гърция разполага с около 200 такива ракети в своите складове. Европейския съюз и НАТО настояват съюзниците да предадат резервите си на Киев, за да помогнат на Украйна да оцелее в планираната от Русия зимна кампания с масирани удари. Към момента, обаче, тези усилия остават напразни и според анализатори Украйна е изправена пред най-тежката зима от началото на войната през 2022 година.

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Ракетите за комплексите Patriot като модификациите PAC-2 имат определен експлоатационен период, в който производителят – американската компания Raytheon, гарантира тяхната надеждност. След изтичането на този срок ракетите трябва да преминат през техническа проверка, при която се подменят критични компоненти с ограничен живот – например батериите и ракетното гориво. Ракетни експерти посочват, че боеприпасите могат да работят безопасно и ефективно дори след изтичане на срока, но производителят вече не носи отговорност при евентуален дефект.

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