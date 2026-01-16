Токът в Украйна: Официална равносметка какво е положението с ТЕЦ след постоянните руски бомбардировки

Украйна вече няма нито една електроцентрала, която работи на пълна мощност. Основната причина е ясна - постоянните руски бомбардировки с ракети, далекобойни дронове и авиобомби. Това заяви министърът на енергетиката Денис Шмигал, който говори пред украинския парламент (Върховната рада). Шмигал беше и премиер на Украйна.

Той отбеляза също, че доставките на гориво покриват повече от 20 дни и вносът продължава, няма ограничения за газ, а полицията увеличава и подсилва патрулите, за да поддържа реда и да подпомага обществото. Шмигал поиска от бизнеса в страната да пести ток и да изключва всичко, което не е пряко необходимо за работа - например лампи и дори компютри, които не се ползват. Енергийната ситуация остава тежка, особено в Киев, Одеска област и фронтовите райони, според доклада.

Най-големият частен оператор на ТЕЦ-ове в Украйна ДТЕК също публикува видеокадри колко е трудна работата на служителите им при непрестанните руски обстрели срещу украинската енергетика. "Минахме първата половина на зимата - ще минем и втората. Лампите светят", завършва обаче съобщението на ДТЕК:

Същевременно британското правителство обяви на официалния си сайт, че отделя още 20 млн. паунда за енергийната инфраструктура на Украйна. Парите са предвидени за ремонт, възстановяване, защита и генериране на енергийни доставки в цялата страна, специално ток и парно за домове, болници и училища по време на сурови зимни условия.

