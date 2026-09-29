Хубава работа, ама българска: Щангите пак без пари, само Насар има финансиране за Световното другия месец

Карлос Насар засега е единственият български национал по вдигане на тежести, който е получил финансиране за подготовка и участие на Световното първенство в Нинбо, съобщава bTV. Останалите шестима национали продължават да чакат приключването на необходимите процедури по-малко от месец преди началото на шампионата в Китай. Причината е продължаващата управленска и финансова криза в Българската федерация по вдигане на тежести.

Защо само Насар е получил средства?

Заради проблемите около ръководството на федерацията Министерството на младежта и спорта координира финансирането директно с клубовете. Към момента единствено "Старт" (Червен бряг), клубът на Насар, е покрил необходимите критерии и е получил средства за подготовката и участието на своя състезател на Световното.

"Клубът на Карлос е подал по-рано своите проекти, а проектите се считат за валидни от деня на подаването. Тоест, когато си подадеш проекта, от този ден вече можеш да получаваш пари", обясни генералният секретар на БФВТ Марин Милашки пред bTV.

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За останалите национали времето става все по-малко. От федерацията се надяват процедурите да приключат достатъчно бързо, за да бъде организиран поне кратък лагер в София. Българският тим е заявил и подготвителен лагер в Китай от 16 октомври.

60 000 евро делят националите от Световното

По информация на bTV около 60 000 евро са необходими, за да бъде осигурено участието на състезателите и техните треньори на шампионата. Проблемите идват на фона на натрупани задължения на федерацията, като само дългът към Националната спортна база е близо 150 000 евро.

Шампионатът на планетата в Нинбо започва на 27 октомври, което оставя по-малко от месец за разрешаване на финансовата ситуация и провеждането на последния етап от подготовката.

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