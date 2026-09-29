Близо до Дунав: Археолози откриха изгубен римски град, внезапно изоставен от всичките си жители

Археолози откриха останки от неизвестен досега римски град в Долна Австрия. Градът близо до Щайн, недалеч от Дунав, може би е отдавна изгубеният Клавдиум, споменат от географа от II век Клавдий Птолемей.

Откритието на археолозите

Изследването е картографирало градска зона с площ от 25 до 30 хектара. Учените са открили правилна мрежа от улици, сгради, погребения и голям амфитеатър, пише Heritage Daily.

Джералд Грабхер от университета в Инсбрук отбелязва: „Геофизичните измервания показват градска зона от 25 до 30 хектара с правилна мрежа от улици и амфитеатър, предназначен за около 8000 души.“

Учените смятат, че градът е съществувал само около век. Данните сочат, че е основан около 80 г. сл. Хр. и е изоставен около 180 г. сл. Хр. Барбара Кайнрат от Research Archaeology казва: „Няма доказателства, че селището е било разрушено.“ Вместо това, откритията показват планирано оттегляне от района.

Селището е било част от по-широк римски военен ландшафт по границата с Дунав. През 2017 г. Грабхер открива каменна крепост от II век в Щайн, а по-късни разкопки разкриват по-ранно укрепление от дърво и пръст.

Тази военна позиция е спомагала за контрола на преминаването на Дунав близо до устието на река Айст. Съседната долина е осигурявала и кратък търговски път между Дунав и Вълтава, свързвайки римски територии със земи извън империята.

Размерът на града е една от най-необичайните му характеристики. Цивилни селища често са изниквали до римски крепости, за да осигуряват стоки и услуги на войниците, но Щайн изглежда е бил умишлено планиран.

Площта му от 25 до 30 хектара е сравнима с автономните римски градове в други части на Норик. Наличието на амфитеатър наблизо подсилва предположението, че селището е обслужвало много по-голямо население от приблизително 500-те войници, разположени в спомагателната крепост.

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Гробищата предоставят допълнителни доказателства за статута на града. Археолозите са открили гробове, надгробни могили и надгробни могили по пътищата, водещи извън селището, включително голяма надгробна могила на северозапад. Някои от структурите са били достатъчно големи, за да се предположи, че са били обитавани от богати или високопоставени жители.

Възможната идентификация като Клавдиум добавя още един слой значение към обекта. Птолемей е записал координатите на Клавдиум, които изследователите смятат за точно съвпадение с тези на Щайн. В описанието му се споменава и река, вливаща се в Дунав от север, която може да съответства на река Айст.

Датата на изоставянето на града също може да обясни какво се е случило. Около 180 г. сл. Хр. Марк Аврелий умира и синът му Комод става император, докато Маркоманските войни по Дунав приключват. Римската стратегия в региона се е променила и учените предполагат, че градът вероятно е бил изоставен, тъй като римската власт е била концентрирана в Лавриакум, съвременен Енис.

Някои от жителите може да са се преместили в Лавриакум. И на двете места археолозите са открили оборудване за леене на бронз и подобни видове фибули. В течение на около 50 години Лавриакум е нараснал до около три пъти размера на изоставения град Щайн. Старото селище очевидно е било разглобено за строителни материали, подходящи за повторна употреба.

По-нататъшни изследвания могат да хвърлят светлина върху това кой е живял в Щайн, защо градът е построен в такъв мащаб и защо е бил изоставен около век по-късно. Комбинация от въздушна археология, геофизични проучвания, целенасочени разкопки и научен анализ може да предостави допълнителни доказателства.