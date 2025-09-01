Пълен списък: Руските рафинерии, ударени успешно от Украйна за цялата война (ВИДЕО)

В историческите рамки на войната в Украйна, август 2025 безспорно е един от отличаващите се месеци - Украйна нанесе редица успешни удари срещу руската петролна промишленост. Според популярния украински телеграм канал Exilenova_plus, към края на август тази година украинските атаки срещу руски петролни рафинерии са над 100, като това е от началото на пълномащабната война. Поне 17% от руските възможности за преработка на петрол са извън строя - това е приблизително 1,1 млн. барела суров нефт дневно, обобщава каналът:

В следващите редове е представен списък с руските рафинерии и коя понесе удари от Украйна:

Рафинерия Кириши, Ленинградска област (346 хил. барела дневно) - ударена от дронове, за съжаление обаче няма видеокадри.

Рязанската рафинерия, на "Роснефт" (300 хил. барела дневно) - ударена е три пъти, работата е спряна.

Волгоградската рафинерия, на "Лукойл" (250-300 хил. барела дневно) - Срещу нея има няколко успешни атаки, в момента не работи

Рафинерията в Туапсе (240 000 барела дневно) - четири успешни атаки (януари, май, март 2024 г.), тя не работи.

Московска рафинерия (200-220 000 барела дневно) - атакувана от дронове поне два пъти.

Нижнекамска рафинерия (167 000 барела дневно) - четири успешни атаки (февруари, март, април, 24 май), работата беше преустановена.

Саратовска рафинерия (140 000 барела дневно) - атакувана 3 пъти, нанесени са щети, които спират работата в предприятието временно.

Новокуйбишевска рафинерия (136 000 барела дневно) - и това предприятие беше поразено успешно неведнъж, в момента не работи - Още: Украйна потвърди - поразила е руски рафинерии, преработващи 13 млн. тона петрол годишно (ВИДЕО)

Сизранска рафинерия, Самарска област (120 500 барела дневно) - рафинерията беше атакувана поне 5 пъти през 2025 г.: през февруари, 4 март, 15 август, 24 август и 30 август.

Рафинерия "Куйбишевск" (120 500 барела на ден) - поне 3 пъти е атакувана от началото на 2024 година, работата ѝ е била спирана заради щети от атаките.

Афипската рафинерия (62 500 барела на ден) - и тук поне 3 атаки с нанасяне на щети от началото на 2024 година

Илската рафинерия (62 500 барела на ден) - поне 3 атаки, работата ѝ е спряна.

Новошахтинска рафинерия (60 000 барела на ден) - това е първата руска рафинерия, уцелена успешно от украински дронове. От 2024 г. до днес е успешно атакувана още четири пъти, за последно - в края на август.

Славянската рафинерия (60 хиляди барела на ден) - атакувана е поне три пъти през 2024 г.: през януари, април и май. Имаше пожар, работата беше спирана.

Астрахански газовопреработвателен завод (8 хиляди тона кондензат дневно) - атакуван е с дронове през февруари 2025 година, тогава избухна голям пожар. Заводът е един от най-големите газохимически комплекси в света.

Някои от най-големите руски рафинерии обаче все още не са атакувани или поне няма информация за това. Много от тях се намират и в Далечния изток, което усложнява неимоверно операции срещу тях. Най-голямата руска рафинерия е в Башкортостан, Ново-уфското предприятие - 550 хил. барела дневно. Много голяма е и Омската, тя преработва 514 хил. барела дневно - пълен списък ТУК!

Недостиг на бензин - вече и в окупирана украинска територия

От последния ден на август вече има новини и от почти изцяло окупираната от руската армия украинска Луганска област, касаещи горивата. Недостигът на бензин и там е очевиден - в социалните мрежи излизат нови и нови видеа за положението по бензиностанциите. Но пред украински медии, бивши украински военни коментират, че за руската армия има голям резерв от горива, тя все още няма да усети последствията от украинските операции специално през август. За Москва и Санкт Петербург също са осигурени резерви от горива - защото за Путин това са основните стълбове, крепящи властта му.

Трябва да продължаваме ударите извън Москва и Санкт Петербург - лека-полека, на принципа на натрупването, накрая ще има все по-сериозен натиск и за режима на Путин, коментира генерал Серхий Кривонос, цитиран от УНИАН. Той подчерта, че да се атакува руската столица е безсмислено, защото ПВО там има възможност да свали до 1000 въздушни цели. Съответно, за успешна атака трябва да се изстрелят над 1000 дрона и ракети наведнъж, което е колосално количество и организацията за такава операция е нещо много мащабно.