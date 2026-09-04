"Детска болница в този мандат няма да има, а бяхме на крачка": Проговори освободената шефка на инвестиционната компания

Истинска национална детска болница в този мандат няма да има, заради политическите назначения, които се случват, заради неясната стратегия на това министерство какво иска всъщност. Това обяви освободения преди дни изпълнителен директор на Здравната инвестиционна компания за Националната детска болница Десислава Малинова.

Тя коментира мотивите за освобождаването си, дадени от здравния министър Катя Ивкова, според които каквото е оставено по проекта през 2023 г., това е намерено и сега - на кота нула и тръжна процедура, "правна безпътица".

"Това, което се случи тази седмица с проекта за Национална детска болница, е поставянето му на трупчета. Но трупчета, които никой не може да каже в какви срокове влизаме в безпътицата. Решението на правителството е да прекъсне проект, който можеше да се случи в този мандат", заяви тя.

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По думите й огромен труд от последните 3 години се е зачеркнал.

"Ние сме на крачка от този проект и от тази крачка ни делят 2 седмици. Миналата седмица изпратихме разчетите към министерството по отношение на прогнозата за бюджета. Тази болница, по предварителни данни, първоначалният бюджет е 382 млн. евро. Ние казахме, че ако ние сме проблемът на този проект, сме готови да се оттеглим. Казах на министъра, че при неблагоприятно решение на ВАС, ние ще си депозираме оставките веднага. Но към момента нямаме нито едно правно основание, ние не разбрахме защо сме уволнени. Коя работа не сме си свършили?", попита Малинова.

"Компанията е на печалба"

"Аз не искам постове, моята цел никога не е била политическо назначение, аз съм експертно назначение. Екипът, който е действащия, е еспертно назначение, не са политически калинки", категорична беше тя.

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Според нея рестарт на проекта означава, че някой тепърва ще мисли, анализира и обследва. "Няма разходване на средства. До този момент компанията под нашето управление е на печалба, това се вижда и от отчетите", заяви Малинова.

По отношение на прогрнозния бюджет за болницата, който е детайлен, тя заяви, че сегашните разчети са с 25% спестяване на бюджета. По отношение на следващата поръчка, за управлението на проекта, спестяването е близо 30%

"За какво безхаберие говорим", попита тя.

Малинова заяви, че е невярно твърдението, че по медицинската дейност нищо не е направено. "Нека министър Ивкова да извади писмата, които сме входирали в МЗ. Въпреки че задачата на инвестиционната компания е управление на процеса по изграждането на детската болница, нека министър Ивкова да каже направила ли е анализ, знае ли колко е текущият персонал", призова Малинова.

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Всичко е черно на бяло в този проект, категорична беше тя.

"Критика винаги ще има. Няма да има критика, докато проекта стои на трупчета", допълни Малинова.

Тя заяви, че е благодарна на министър Ивкова, че я е осбоводила, защото вече има право да говори.

"Ние отново, рестартирайки този проект, се плаща от здравето на нашите деца", заяви тя.

Малинова уточни, че в проекта няма предвиден хотел. "Говори се за несъществуващи площи и хотелски части. Министър Ивкова не си е направила труда да прочете, че става въпрос за единично настаняване. Стаите са 25 кв.м. без санитарните помещения. Придружителите ще бъдат настанени вътре в стаите", заяви тя.

Малинова обясни и на базата на какво са определени 20-те операционни зали в проекта - според плановата и спешна натовареност.