Нов строителен абсурд от Варна: 9-етажни сгради с подземни паркинги - на 3 метра от гробище (ВИДЕО)

Строеж на 2 нови 9-етажни сгради до гробищен парк във Варна предизвика много сериозни реакции на близките на погребаните хора. Сградите са на 3 метра от регулационната граница на имота, което според устойствения план на Варна е достатъчно.

Община Варна и одобрената строителна документация гласят, че всички изисквания са спазени и нарушения няма.

Едната от сградите все още е в процес на изграждане.

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Офис сгради с подземни паркинги до гробовете

"Това е мястото, на което полагаме нашите близки с надеждата, че те ще намерят вечен покой. И в следващия момент отиваш и виждаш това. Стана ми много неприятно. Има парчета от материалите върху гробовете. Те не спазват някакво морално поведение за това, че там лежат починали хора", оплака се близка на починал човек.

Тя допълни, че хора веча са покрили гробовете на близките си, за да ги предпазят.

Тази сграда е с предвиден подземен паркинг, съобщи тя и изрази съмнение дали останките на погребаните хора са незасегнати. "Как е била запазена земната маса, за да не се раздвижи по някакъв начин", попита жената.

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От дружеството, стопанисващо гробищния парк, са изискали изграждане на по-висока ограда. Извършили са собствена проверка и заявяват, че нарушение на границите и поругани гробове няма.

Разрешителните за строеж на двете сгради са от 2024 г. и 2025 г. Имотът попада в зона с възможност за интензивно застрояване. Двете сгради да офисни - с обществено предназначение.

От служители на РНСК Варна са извършени служебни проверки по казуса, при което не са установени нарушения. Одобрение и съгласувани инвестиционни проекти съответстват на подробния устройствен план на имота.