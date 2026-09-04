Едно от най-силните оръжия на Путин в Европа: Пройдохите

Над 4,5 години пълномащабна война в Украйна, която руският лидер Владимир Путин подпали, вече се отразява и в Европа – по военен начин, не просто икономически. Логичен развой поради факта, че Путин така и не успя бързо да пречупи Украйна както явно планираше. Самият той е наясно, дори без близки до него източници да говорят пред западни медии – отговорът на въпроса дали ще победи в Украйна или не определя физическото му оцеляване. Няма как да е иначе след толкова хвърлени ресурси – пари, войници и т.н., които може да бъдат оправдани само с победа в Украйна – ОЩЕ: "Ще ме обесят": Защо Путин не може да спре войната

Когато животът ти зависи от нещо, е ясно, че си готов на (почти) всичко. Така е и с Путин – но за да победи Украйна, той трябва по някакъв начин да накара ЕС да спре да помага на украинците или поне толкова много да намали помощта, че Русия да може да вземе решителен превес на фронта.

Как мисли Господарят на Кремъл да го постигне? Чрез всяване на страх в най-големите членове на ЕС като Германия, който да преобърне общественото мнение и на власт да дойдат уж патриоти като "Алтернатива за Германия", които ефективно да заемат позиция за мир точно както е в България на Румен Радев сега. Каква позиция за мир – ами то мир трябва да има, но понеже е по-трудно да принудим Путин да спре, по-лесно ще е Украйна да остане беззащитна и да се свършва. Ако Германия мине в тази "орбаново-фицо-радева орбита" на "бели гълъби", това води след себе си последствия като при падащи плочки за домино – шансът и други да я последват расте – ОЩЕ: Германия обвини Русия за опита за атака с дрон на летището на Лайпциг

Русия няма военната сила да нападне успешно НАТО в момента най-малкото заради тежките загуби, които търпи в Украйна. Няма сили за голяма война – но има сили и възможности да създаде нетърпима обществена обстановка чрез военни похвати, чрез военни инструменти и стратегия. Модерно казано – хибридна война. Как – чрез серия по-малки саботажи, но много на брой. Подпалваш ел. подстанции. Атакуваш ВиК мощности. Правиш неща, които нарушават нормалното ежедневие и живот. Може да бъде сторено с подръчни материали. И има достатъчно идиоти, които са готови да го направят, защото животът ги е наказал, защото мозъкът им е промит с активната помощ на социалните мрежи и си мислят, че Путин е някаква героична алтернатива на гадните западни политици, които са виновни за "гадния живот" на Запад и за всичките им лични несгоди. Не се замислят обаче да проверят лично, на собствен гръб, колко е хубаво Путин да те управлява – ако го направят, масово ще им е късно да се разкайват, докато тичат през някоя горичка да опитат да превземат поредната плевня без име в Украйна.

Руските служби са безспорно майстори в хибридната война и е факт, че с помощта на социалните мрежи лесно могат да намерят желаещи да правят "пакости" и да ги вербуват. Дори пълни идиоти могат да направят коктейл "Молотов" и да го хвърлят по "обект от оперативен интерес". И това не е някаква тайна, случва се от години. А за по-сложни операции имат и обучени хора, все още – точно както беше със Сергей Скрипал – ОЩЕ: Руските служби вербуват местни наивници за саботажи и убийства в Европа

Опасността от обществен смут и бунт заради растящо количество саботажи, които провалят нормалния живот, не е за подценяване. Във времена на криза най-добре си проличава кой кой е. Лесно е да помагаш, когато не си лично застрашен. Но когато войната почне да чука истински на вратата, тогава си личи кой колко струва. Сега Владимир Путин залага, че в Европа не струваме. А на мен ми се струва, че накрая пак ще сбърка – за Европа, в България номерата му минават. Дори на нас накрая обаче ни писва от диктатори - въпросът е, че твърде дълго търпим - ОЩЕ: Арест за двама българи в Германия за палеж на отбранителна фирма: Политическа поръчка

Автор: Ивайло Ачев