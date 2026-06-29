Бунт в беларуската армия, ако Минск нападне Украйна. Лукашенко все пак е изпълнил искането на Зеленски

Ако беларуският президент Александър Лукашенко нареди нападение срещу Украйна, войниците ще дезертират масово, ще се предават в плен или ще се разбунтуват. Това каза лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановская в коментар пред Новости.LIVE. Тя обясни, че беларуските военни са наясно, че не са в състояние да противостоят на Въоръжените сили на Украйна и нямат никакво желание да се конфронтират с тях. Въпреки че вероятността от директен сблъсък между беларуската и украинската армия е минимален, тя добави, че заплахата от беларуска територия за Украйна остава. Защото Лукашенко, спасявайки собствената си кожа, е готов да продължи да предава страната, за да бъде използвана тя от руските войски, отбеляза Тихановская.

"Нашата инфраструктура, пътища и железопътни линии – всичко това може да се използва от Русия. Но това се прави от режима. И режимът винаги ще бъде на страната на Русия. [...] Но трябва да правим разлика между беларуския режим и беларуския народ. Народът няма никакви антиукраински настроения", посочи тя.

Същевременно днес от думите на говорителя на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат може да се заключи, че Александър Лукашенко явно все пак се е вслушал в предупреждението на президента Володимир Зеленски и е наредил преустановяването на работата на ретранслаторите на беларуска територия, които помагаха на руснаците да насочват атаките си в реално време срещу Украйна. Припомняме, че на 19 юни Зеленски заплаши Лукашенко, че ако не ги спре, това ще направят украинските сили собственоръчно.

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От думите на Юрий Игнат днес стана ясно, че след като са били спрени тези ретранслатори, които бяха разположени по границата на Беларус с Украйна, за руските сили сега е станало по-трудно да коригират ударите си. Досега ретранслаторите са осигурявали стабилна връзка между дрона и руския му оператор, позволявайки да се предава сигнал на голямо разстояние и операторите бързо да променят мисиите на дроновете и да променят маршрутите им, съответно руснаците са можели да нанасят прецизни удари срещу украински цели, дори срещу движещи се такива.

В същото време Игнат подчерта, че заплахата от руски дронове си остава, въпреки спирането на ретранслаторите.

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