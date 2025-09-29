Тръмп е разрешил далекобойни удари по Русия, твърди пратеникът му за Украйна. Тежка ситуация за ВСУ в Купянск (ОБЗОР - ВИДЕО)

Отговорът е "да" - така Кийт Келог, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна, отговори на въпрос дали Киев е получил разрешение от САЩ да нанася далекобойни удари по Руската федерация. "Мисля, че прочитайки всичко, което той (Тръмп - бел. ред.) каза, това, което казаха вицепрезидентът Ванс и държавният секретар Рубио, отговорът е "да". Използвайте възможността да нанасяте удари на голямо разстояние. Никакви убежища не съществуват", са точните думи на Келог в интервю за Fox News.

Той имаше предвид промяната в реториката на американския лидер, който заяви, че Украйна може да си върне цялата загубена територия и дори повече от това. Келог взе предвид и последните изявления на вицепрезидента Джей Ди Ванс, че САЩ разглеждат потенциална доставка на поисканите от украинския президент Володимир Зеленски ракети "Томахоук": САЩ обмислят доставката на ракети "Томахоук" за Украйна.

Trump's Ukraine envoy Kellogg:



Reading what he has said, Trump allowed Ukraine to carry out long-range strikes on Russia.pic.twitter.com/2rpjmMSumX — Clash Report (@clashreport) September 29, 2025

Решението за "Томахоук" не е взето и всичко е в ръцете на Доналд Тръмп, каза Келог, а същото заяви и Ванс.

JD Vance said the US is discussing potential Tomahawk missile deliveries to NATO for transfer to Ukraine, but the final decision rests with Donald Trump. pic.twitter.com/TGvju0ECkI — WarTranslated (@wartranslated) September 28, 2025

"Тази война всъщност започна през 2014 г. в мандата на президента Обама, когато руснаците влязоха в Крим, а през 2022 г. беше при президента Байдън. Това не е война на президента Тръмп – той я наследи и направи всичко възможно да сложи края ѝ. Коментарите му през изминалата седмица дойдоха след края на Общото събрание на ООН. Информацията, която той получава – и която е много добра – от разузнаването, от Държавния департамент, му показва, че Русия не печели тази война. Ако я печелеха, щяха да са в Киев, в Одеса, отвъд река Днепър“, заяви Келог за пореден път: "Путин губи войната - ако печелеше, щеше да е в Киев и Одеса": Кийт Келог предупреди диктатора (ВИДЕО).

Той отбеляза, че Украйна не иска задължително американски войници на своя територия – желае само мощни оръжия и властта да ги използва срещу Русия. Имат ли обаче разрешение? „Понякога да, друг път не“, каза пратеникът на Тръмп. Всичко зависело от президента на САЩ, защото той е главнокомандващият. „Понякога не разбираме колко сериозна е тази война“, добави още Келог и отчете над 1 милион военни жертви плюс използването на най-модерни военни технологии като дронове. Затова всички трябва да са „внимателни“, защото само една грешка може да доведе до „ескалация“, посочи той и даде за пример руските дронове над Полша и руските самолети в естонското небе.

Кийт Келог заяви, че войната не е само локален конфликт, а международен въпрос – един разговор с японско официално лице му е припомнил това, след като от него е чул как китайците и севернокорейците действат доста агресивно. Показателни са и думи на беларуския диктатор Александър Лукашенко. Той заплаши с „мащабна война“ срещу Полша заради плановете на Варшава да сваля руски въздушни обекти, навлизащи в небето на страната. „Ако ударят нещо над Калининград, ще трябва да се сражаваме – както казват в Русия, „с всичко, което имаме“. Това ли искат? Надявам се да се успокоят“, бяха думите му.

Lukashenko threatened a “full-scale war” with Poland over its plans to shoot down Russian aerial objects. “If they hit something over Kaliningrad, we’ll have to fight — as they say in Russia, ‘with all we’ve got.’ Is that what they want? I hope they calm down,” he said. pic.twitter.com/mngMislmig — WarTranslated (@wartranslated) September 28, 2025

САЩ и Украйна работят по "мега сделка"

Володимир Зеленски заяви в събота, че Киев работи по "мега сделка" за закупуване на оръжие от Съединените щати. На пресконференция той каза, че Украйна е предоставила на американския президент Доналд Тръмп подробни спецификации на военните си нужди, включително искания за системи за оръжия с голям обсег. "Обсъдихме и се споразумяхме по основните точки с президента. Сега преминаваме към практическото изпълнение“, заяви Зеленски пред репортери в Киев, цитиран от Politico.

Според медийни съобщения обсъжданият пакет се оценява на 90 милиарда долара. Украински официални лица ще посетят САЩ по-късно този месец или през октомври за технически преговори относно закупуването на оръжие и отделна сделка за производство на дронове, заяви Зеленски. Отделно, украинският министър-председател Юлия Свириденко ще се срещне с официални лица в САЩ следващия месец относно потенциални американски проекти в Украйна като част от съвместния инвестиционен фонд, договорен през пролетта, съобщи Bloomberg.

Зеленски, който се срещна с Тръмп миналата седмица в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН, посочи, че е споделил с американския президент „определена визия за това, което може да се направи“, за да се отговори на действията на Русия във войната ѝ срещу Украйна. "Предоставихме на президента на САЩ искане, съдържащо подробности и илюстрации за това, което Украйна желае", каза той. "Но сме готови за отделни споразумения за отделни видове оръжия, включително системи с голям обсег".

Зеленски също така предупреди, че руският диктатор Владимир Путин няма да спре агресията си срещу Украйна - напротив, Москва тества европейските противовъздушни отбрани със своите набези с дронове и самолети в няколко страни от НАТО. "Путин няма да чака да приключи войната си в Украйна. Той ще отвори някаква друга посока. Никой не знае къде", каза украинският лидер.

Руският петрол бавно и постепенно става проблем за Путин

Това, на което Путин най-много разчита за поддържане на военната си машина - приходите от петрол и газ - започват да стават проблем за Руската федерация. Производството на петрол в Русия започва да намалява, защото санкциите и остаряващите находища оказват своето влияние. До 2030 г. 80% от запасите може да попаднат в категорията "трудни за добив". Повишаващите се разходи и недостигът на оборудване също играят своето влияние, пише в свой материал The Wall Street Journal.

Russia’s oil output is starting to decline as sanctions, war, and aging fields take their toll, WSJ reports. By 2030, 80% of reserves may be hard to extract. Rising costs and equipment shortages threaten key revenues that fund the Kremlin’s war economy, the outlet reports.… pic.twitter.com/Ug2QCYOa8N — WarTranslated (@wartranslated) September 28, 2025

В същото време руският диктатор отказва да води диалог и с Украйна, и със САЩ, що се отнася до преговорите за мир - това заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс пред Fox News в неделя: Иди ми, дойди ми: Русия е отхвърлила всички предложения на Тръмп за преговори и мир.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

За поредно денонощие има спад в интензивността на боевете на фронта. На 28 септември са станали 136 руски пехотни атаки, което е с 37 по-малко спрямо 27 септември, по данни на Генералния щаб на украинската армия. Руснаците са хвърлили 156 управляеми авиационни бомби (КАБ), като тук няма промяна на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 19 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4682 изстреляни снаряда, като това е с около 430 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 6432 FPV дрона, което е с около 170 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление отново е най-горещо – 53 отбити руски пехотни атаки има там за изминалото денонощие, сочат украинските данни. Още 21 руски нападения са станали в съседното от юг Новопавловско направление. На трето място е Торецкото направление с 12 щурма на силите на Путин в рамките на 24 часа. Няма други сектори от фронта, където да е регистриран двуцифрен брой сблъсъци - в активното по традиция Лиманско направление е имало само 5 руски пехотни атаки.

Всъщност именно при Лиман е отчетен руски напредък - геолокализираните кадри, публикувани на 28 септември, показват, че силите на Путин наскоро са напреднали южно от Зарично, т.е. западно от град Лиман.

📌 ~28.09.25 | South of Zarechnoye, Donetsk Region



📍Coordinates: ~48.991238,37.944737 - 00:47



🎯 Description: A Ukrainian BTR-4 "Bucephalus" is shelling Russian positions in a forest area south of Zarechnoye



Resource - https://t.co/YrlI2HIEDu



📌 #Zarechnoye #OSINT pic.twitter.com/0BQ8IaV94k — GridScope (@GridScopeGT) September 28, 2025

Руските сили се движат много бавно и в посока Новопавловка - геолокализация на техни войници има южно от селището Филия в Днепропетровска област, което е на южния фланг на Новопавловка.

Ukrainian FPV drones struck and killed two russian infantrymen south of Filia, Dnipropetrovsk oblast.

📌: 48.080675, 36.743960⌚️: 0:23

📌: 48.080896, 36.741566 ⌚️: 0:46@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/KNc1cn2uDi — Road to Mars (@RoadtoMars9) September 28, 2025

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" отделя специално внимание на този сектор от фронта: "В зоната на отговорност на 5-а армия: войските от Приморие продължават да напредват на запад към Новогригоровка и да атакуват подсилени украински крепости близо до Полтавка. По време на боевете в този сектор врагът загуби повече от взвод войници. Освен това операторите на дронове от 218-и гвардейски танков полк унищожиха още един брониран автомобил Humvee", пише той.

"В зоната на отговорност на 36-а армия: Войници от Бурятия продължиха да проникват в отбранителните линии на врага, напредвайки към Върбово в райони с дълбочина над 2 километра и дължина от 1 до 2,5 километра по фронта. Врагът загуби над 20 военнослужещи от украинските въоръжени сили. В зоната на отговорност на 29-а армия: части от Задбайкалието продължават да проникват в отбранителните линии на врага, като заемат две зони с площ над 1 квадратен километър всяка. Загубите на врага възлизат на над 20 военнослужещи от украинските въоръжени сили", тръби каналът.

Според руските Telegram канали украинските сили признават загубата на селището Котлино, което е по южния фланг на Покровск. А на запад от него имало руски напредък към Удачно.

Междувременно Константиновка - северозападно от Торецк - постепенно се превръща изцяло в руини.

Главнокомандващият украинската армия ген. Олександър Сирски се срещна с командирите на частите, участващи в контраофанзивата при Добропиля - северно от Покровск, където на няколко места стотици руски военни бяха хванати в капан. "Общите загуби на окупаторите в района на Добропиля възлизат на 3185 души, от които 1769 са безвъзвратно загубени (убити, бел. ред.). Освен това нападателите са загубили 969 единици оръжие и военна техника. За периода на контраофанзивната операция площта на освободената територия към днешна дата възлиза на около 175 кв. км. Освен това от диверсионни групи са очистени още почти 195 кв. км", докладва Сирски.

Commander-in-Chief Syrskyi reported after visiting frontline units, including the Dobropillia sector, that Ukrainian counteroffensive actions have encircled part of Russian forces. Around 175 sq km have been liberated and nearly 195 sq km cleared of sabotage groups. pic.twitter.com/MzoRKMLUdA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 29, 2025

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Голяма тема е и съдбата на Купянск в Харковска област, където руските сили нахлуват от север. "Операциите по издирване и нанасяне на удари от украинските въоръжени сили срещу руските окупатори продължават в северната част на града", съобщи пред УНИАН майор Андрий Ковалев, говорител на Генералния щаб на украинските въоръжени сили. Той добави, че в момента в самия град се провеждат активни контрасаботажни операции. Достъпът на цивилни лица е ограничен, за да се гарантира ефективното изпълнение на горепосочените дейности на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). От думите на говорителя става ясно, че Купянск е под контрола на украинските сили.

Лейтенантът от украинските отбранителни сили с позивна „Алекс“, който поддържа Telegram канала „Офицер“, заяви, че Купянск не е подготвен за отбрана. Според него ситуацията в града е критична. Освен това той счита, че значителни подобрения са малко вероятни. Потенциалната загуба на Купянск може да има необратими негативни последствия за настъплението на юг от града - по протежението на река Оскол, пише "Офицер". "Приблизително същата ситуация може да се развие и в посока Лиман, защото през последния месец имахме проблеми и в тази посока, по-специално за град Лиман. Изглежда, че всичко това някак си мина много лесно на фона на сраженията при Добропиля. В крайна сметка пробивът към Добропиля беше с относително голяма дълбочина, което шокира всички, но според резултатите в териториално отношение загубихме повече и продължаваме да губим в посока Купянск и Лиман".

Купянск е напълно затворен за всички, включително и за спешните служби, заяви кметът Андрий Беседин. Достъп имат само военните. Граждани могат да се евакуират само пеша, като извън града ще бъдат посрещнати от полиция, спасителни екипи и доброволци.

Kupiansk is now fully closed to all, including emergency services, local head Andriy Besedin said. Only military are allowed to enter. Civilians can evacuate only on foot, where they’ll be met outside the city by police, rescue teams, and volunteers. pic.twitter.com/g7xRKDTqpH — WarTranslated (@wartranslated) September 28, 2025

Война на ракети и дронове

От 23:00 часа московско време на 28 септември до 7:00 часа московско време на 29 септември системите за противовъздушна отбрана на Русия са прехванали и унищожили 78 украински дрона, съобщи военното министерство на страната. От тях 24 са свалени над Брянска област, 21 - над Белгородска област, по 9 – над територията над Воронежка и Смоленска област, 7 – над Калужка област, 4 – над Московска област, 3 – над Орловска област, 1 – над Курска област.

"Общо 84 украински безпилотни летателни апарата от тип самолет бяха прехванати и унищожени от дежурните системи за противовъздушна отбрана през нощта", гласи сводката.

Двама души са загинали при атака с дронове в Московска област, съобщи местният губернатор. "Тази нощ силите за противовъздушна отбрана са свалили четири дрона във Воскресенск и Коломна. За съжаление, във Воскресенск е станала трагедия: двама души са загинали при пожар в частен дом – 76-годишна жена и нейният шестгодишен внук“, написа Андрей Воробьов. Според него в няколко сгради във Воскресенск са регистрирани щети по прозорците и фасадите, а уличното осветление е прекъснато. На мястото работят служби за спешна помощ.

Двама души са загинали и още двама са ранени при атака с дрон в област Белгород на Руската федерация. Един цивилен е загинал в село Новостройевка-Первая в Грайворонски район при взривяване на FPV дрон, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков. Мъж е загинал и в село Репяховка в Красноярския район, след като стъпил върху взривно устройство, твърди губернаторът.

В нощта на 29 септември (от 20:00 часа на 28 септември) руснаците са атакували Украйна с 32 ударни дрона, като от тях около 20 са били "Шахед". Според предварителни данни на украинските ВВС, публикувани към 09:00 часа, противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 23 руски безпилотни машини. Регистрирани са 9 дрона, "пробили" ПВО и нанесли удари на 8 места. "Атаката продължава – на север и изток има нови групи безпилотни летателни апарати. Спазвайте мерките за безопасност!", предупреждават ВВС на Украйна.

Един човек е бил ранен при руска атака срещу жилищен район в село в район Конотоп, област Суми. Спасителите са изгасили възникналия пожар, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. Има един пострадал и в Днепропетровска област.

Силите за безпилотни системи на украинската армия са свалили руски хеликоптер Ми-28 с помощта на FPV дрон, съобщи Роберт Бровди (Мадяр), който е командир на силите.

Вижте част от пораженията след мощната атака срещу Киев от вчера, 28 септември, при която имаше четирима убити и поне 14 ранени:

Petropavlivska Borshchahivka in Kyiv has been significantly damaged by the Russian attack. pic.twitter.com/O4LEbJYpCS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 28, 2025