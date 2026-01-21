Тръмп кацна в Давос: Но главните действащи лица в конфликтите, които ще обсъжда, ги няма (СНИМКИ)

Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Цюрих след няколко часа закъснение заради електрически проблем, който принуди президентският самолет „Еър Форс 1“ да се върне във Вашингтон за смяна на машината. От Цюрих той отпътува за алпийския зимен курорт Давос, където на 19 януари започна Световният икономически форум. Събитието, което за 56-ти път събира световни лидери, тази година се провежда под мотото "Дух на диалог". Трябва да се отбележи, че Тръмп пристига начело на най-голямата в историята на форума американска делегация - около 400 души, включително трима министри.

Donald Trump arrived in Davos with a delegation of several hundred people to attend the World Economic Forum. His flight delay forced the cancellation of meetings with some leaders, including German Chancellor Merz. The threat of possible US annexation of Greenland has… pic.twitter.com/d4T3jlgpjv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 21, 2026

Какъв "диалог" обаче ще бъде постигнат след като по основните теми, на които ще бъдат посветени дискусиите, ключови участници липсват?

Така например, безпардонно заявените амбиции на Тръмп да завладее било то с добро или с лошо Гренландия, накараха Дания, чието автономно владение е островът, да вземе решението тази година да не участва.

Заплахите на Тръмп да наложи мита от 1 февруари на седем европейски съюзници на Дания заради това, че те я подкрепиха по отношение на арктическия остров, също изглежда много вероятно да влошат отношенията му с някои от водещите държави на Стария континент. Напрежението е видимо и неслучайно френският президент Еманюел Макрон по-рано днес в речта си на форума не спести подигравките си по повод постоянните хвалби на Тръмп как бил прекратил 8 войни. Макрон: В света има над 60 войни, абсолютен рекорд, макар да разбирам, че някои били спрени (ВИДЕО)

Освен това на дневен ред на форума отново ще е войната на Русия срещу Украйна. Но в Давос няма да присъстват нито Русия, която не получи официална покана, нито Украйна, тъй като тази година президентът Володимир Зеленски предпочете да остане в Киев заради колапса на украинската енергийна система и критичната ситуация в столицата след бруталните руски ракетни атаки. Тази война остава един от най-горещите водещи проблеми в световен мащаб и макар Тръмп очевидно да загуби интерес по темата, тъй като тя се оказа далеч по-сложна за него, отколкото си представяше, тя няма как да бъде подмината, а светът продължава да очаква от него решение - заради мощта на държавата, която ръководи, а и заради неговите непрестанни уверения как ще я приключи за нула време.

Сред важните въпроси на Световния икономически форум ще е и кървавото потушаване на протестите в Иран - по този повод Тръмп вече обяви, че е време да се мисли за смяна на ръководството на страната. Още: Тръмп: Али Хаменей е побъркан. Време е да потърсим ново ръководство на Иран. Но и ирански официални лица няма на събитието, тъй като в последния момент, ден преди началото на форума, поканата за Техеран беше отменена.

И още - при толкова военни конфликти в момента, на форума отказа да дойде и генералният секретар на ООН Антониу Гутереш. Той се извини с настинка, но дали действителната причина не е инициативата на Тръмп за създаването на Съвета за мир - нещо като негов личен ООН в противовес на световната организация, която съществува от 80 години? Та как точно ще бъде дискутиран на форума световния мир с показното отсъствие на лицето на Организацията на обединените нации, която с действията си Тръмп дефакто обяви за ненужна?