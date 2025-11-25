Тръмп все още може да наложи сделка на Украйна, но тя ще е катастрофа за Киев

Администрацията на Доналд Тръмп обяви пътна карта за мир в Украйна, но тя пак се оказва очевидно полезна за Москва. Володимир Зеленски пак се обажда на разтревожените си европейски съюзници, те се обаждат на Тръмп и го убеждават, че цялата работа е фундаментално неосъществима. В крайна сметка планът тихо умира.

Този път обаче нещата са малко по-различни. Според публикувани в западни медии данни, САЩ са заплашили да прекратят обмена на разузнавателна информация и друга подкрепа, необходима за военните операции в Украйна, освен ако Киев не подпише набързо подготвен мирен план.

За Украйна моментът е особено неблагоприятен: четвъртата зима на войната рискува да се превърне в най-лошата досега, тъй като страната е изправена пред сериозен недостиг на електроенергия след безмилостните атаки на Русия срещу инфраструктурата ѝ. Бойният дух спада, хората са изтощени и на всичкото отгоре вътрешният кръг на Зеленски е замесен в мащабен корупционен скандал - Още: Корупцията и операция "Мидас": Документи с имената на Зеленски и Умеров текат в Украйна

Тръмп бърза

Тръмп, от своя страна, бърза да прокара сделката преди Деня на благодарността следващия четвъртък (27 ноември) - макар че самият той вече даде индикации, че може и да има по-дълъг срок, а нидерландският премиер директно заяви, че крайният срок отпаднал. Тръмп може би вече мечтае за Наградата за мир на ФИФА – учредена единствено за да подсилва егото му. Прогнозите са, че ще я спечели на жребия за Световното първенство във Вашингтон на 5 декември.

Но този график е прекалено оптимистичен и, както при всеки план на администрацията на Тръмп, съдържа повече неизвестни, отколкото известни. Подписал ли го е самият Тръмп? Ами Путин? Дали това наистина е отправна точка за дискусия или окончателен документ? Как трябва да се тълкува споразумението на секретаря на Съвета за сигурност на Украйна Рустем Умеров по време неотдавнашни разговори с пратеника на САЩ Стив Уиткоф във Флорида? Дали версията, появяваща се в медиите, е оригиналът или просто работен проект, изтекъл от руската страна с надеждата да получи дипломатическо предимство? Отговорът на последното все повече звучи като "да", след като Володимир Зеленски обяви, че след преговори в Женева планът е ревизиран - от 28 точки на 19 точки. Тези и други въпроси си задават европейските лидери, хванати неподготвени, докато се опитват да приемат последния ход на администрацията на Тръмп.

Шансовете за постигане на дългосрочни резултати от тази инициатива може да изглеждат малки. Но е също така преждевременно да се изключи, че упоритата дипломация на Тръмп в крайна сметка ще доведе до някаква сделка. За Украйна обаче това може да се окаже катастрофално. Много тържествената поза на Зеленски в изявлението му в петък, 21 ноември, следобед ясно показа тревогата му относно ситуацията - Още: Зеленски отговори на Тръмп и плана му: Заклел съм се да пазя суверенитета на Украйна (ВИДЕО)

Въпреки цялата какофония, членове на украинския елит тайно признават, че може да се наложи да се постигне споразумение – и то възможно най-скоро – дори ако всички считат Москва за нечестен партньор.

Украйна може да бъде принудена, но каква цена?

Разузнавателните служби в няколко европейски страни също стигнаха до заключението, че военни, социални и икономически условия биха могли да принудят Украйна да подпише споразумението в много близко бъдеще. "Украйна може да бъде принудена да направи изключително неприятни компромиси, включително предаване на територия, и това може да се случи в рамките на следващите шест месеца", заяви по-рано тази есен служител на европейско разузнаване.

В първоначалния си вид обаче планът е толкова абсурден, че Зеленски дори не се чувства комфортно да го предложи на собствения си народ. Той би изисквал Украйна да се изтегли от територии, които все още контролира, да се съгласи на амнистия за всички военни престъпления от Русия и да се ангажира с плаващи гаранции за сигурност от САЩ, за които Вашингтон най-малкото иска плащане, за да предотврати ново руско нашествие след няколко седмици, месеца или години - Още: 28 точки за мир в Украйна: Несъстоятелността им точка по точка*

"Тези точки не струват дори хартията, на която са написани", каза служител от европейско разузнаване от друга държава, визирайки клаузата, че Русия ще се въздържи от по-нататъшни военни действия.

Гаранциите за сигурност по споразуменията винаги са били основната пречка за траен мир. Ако ще се разчита на смътните обещания на Тръмп или на добрата воля на Русия, малцина в Украйна или Европа ще ги намерят за убедителни.

"Това, което виждаме от руснаците, е убеждението, че могат да повлияят на администрацията на САЩ в своя полза... Но макар подобни планове да могат да бъдат разработени и обсъдени без участието на Украйна и Европа, не мисля, че те ще бъдат подписани, камо ли приложени, без наше участие“, заключи представителят на европейското разузнаване.

Автор: Шон Уокър за The Guardian

Превод: Ганчо Каменарски