Ужас в гробищата: Откраднаха главата на убития модел Памела Дженини

01 април 2026, 0:31 часа 449 прочитания 0 коментара
Снимка: Instagram
В Италия неизвестно лице е проникнало в ковчега на 29-годишния модел Памела Дженини и е осквернило тялото й. Дженини бе убита по изключително жесток начин през октомври 2025 г. в Милано от приятеля й, 52-годишния Джанлука Сончин. Пет месеца по-късно трагедията придоби нов, още по-смразяващ, обрат след като тялото й е било обезглавено, а главата открадната. Зловещата новина бе потвърдена от италианската информационна агенция ANSA.

Ковчегът с тленните останки на Памела Дженини е бил съхраняван в гробището на Строца, малко градче в провинция Бергамо, и е трябвало да бъде преместен от временна гробна ниша в семейния параклис.

Работниците в гробищния парк са забелязали следи от отваряне на ковчега, болтовете са били премахнати, а след това извършителят се е опитал да залепи отново капака с лепило. Вътре в ковчега е открит само торсът.

1000 години след смъртта си: Римски император ще получи нов ковчег от злато

Прокуратуррата на Бергамо провежда разследване, до момента все още няма задържан. 

Дженини бе намушкана с нож над 20 пъти от приятеля й след разгорещен спор в апартамента й в Милано. 

Поредно посегателство: Вандали оскверниха гроба на патриарх Неофит (ВИДЕО)

Елена Страхилова
Италия ковчег гроб оскверняване обезглавяване обезглавен обезглавена
