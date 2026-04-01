Ужас в гробищата: Откраднаха главата на убития модел Памела Дженини

В Италия неизвестно лице е проникнало в ковчега на 29-годишния модел Памела Дженини и е осквернило тялото й. Дженини бе убита по изключително жесток начин през октомври 2025 г. в Милано от приятеля й, 52-годишния Джанлука Сончин. Пет месеца по-късно трагедията придоби нов, още по-смразяващ, обрат след като тялото й е било обезглавено, а главата открадната. Зловещата новина бе потвърдена от италианската информационна агенция ANSA.

Ковчегът с тленните останки на Памела Дженини е бил съхраняван в гробището на Строца, малко градче в провинция Бергамо, и е трябвало да бъде преместен от временна гробна ниша в семейния параклис.

Работниците в гробищния парк са забелязали следи от отваряне на ковчега, болтовете са били премахнати, а след това извършителят се е опитал да залепи отново капака с лепило. Вътре в ковчега е открит само торсът.

1000 години след смъртта си: Римски император ще получи нов ковчег от злато

Прокуратуррата на Бергамо провежда разследване, до момента все още няма задържан.

Дженини бе намушкана с нож над 20 пъти от приятеля й след разгорещен спор в апартамента й в Милано.

Поредно посегателство: Вандали оскверниха гроба на патриарх Неофит (ВИДЕО)