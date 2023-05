Украинците пак настъпват при Бахмут, руски обстрел в Тернопол изглежда заради Евровизия (ВИДЕО)

Специално при Клещеевка – на 6-7 километра южно от Бахмут, е имало успешна украинска контраатака. Това се потвърждава в дневния обзор на руския пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo). Той добавя, че украинците са стигнали чак до покрайнините на Курдюмовка (15 километра южно от Бахмут), като са на важен път, водещ към Майорск (20 километра южно от Бахмут). Там обаче руснаците били спрели украинците – Пегов публикува ВИДЕО, показващо как украинска атака при Майорск е спряна. Но руският пропагандист изрично подчертава, че случилото се при Клещеевка носи опасност руските сили в Бахмут да бъдат обкръжени. Украинският офицер Анатолий Щефан твърди категорично, че "Клещеевка е Украйна" и изброява имената на редица командири от проруските сепаратистки милиции, които са убити при украинските атаки. Командващият сухопътните сили на украинската армия генерал Олександър Сирски е категоричен с публикация в Телеграм, че "в някои участъци на фронта" украинските войници напредват, без обаче да дава повече подробности – точно както украинското командване прави при по-големи операции, докато те не бъдат завършени. А Пегов, в друг свой обзор, вече бие тревога, че украинците били на само 2 километра от т.нар. Северна порта на Бахмут - настъпили са от Берховка през Ягодно (точно това населено място е на 1-2 километра от града от север):

Russian forces being targeted in the area of Klishchiivka.



It’s good to keep an eye on this town 😬🇺🇦 pic.twitter.com/j141fgQVmr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 13, 2023

В самия Бахмут създателят на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин отново се похвали в Телеграм с успех – напредък от 400 метра, както и че украинците контролират само 2 квадратни километра от самия Бахмут. Визуално потвърждение на тези думи няма. Има обаче припомняне на аудиозапис на Пригожин, в който той признава как "вагнеровците" стрелят по руски войници, ако те понечат да отстъпят:

За сметка на това има поредно видео от Трета щурмова бригада на украинските сухопътни сили и как войниците ѝ действат по очистване на руски позиции по фланговете на Бахмут:

‼️ Наступ Третьої штурмової або як 72 бригада рф «тікала» з-під Бахмута



Це відео було зняте на GoPro камери бійців під час наступальних дій Третьої окремої штурмової бригади на Південно-Західних околицях Бахмута. Тут були розташовані українські позиції, коли їх захопили війська… pic.twitter.com/mCQI5uFDDG — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) May 13, 2023

През тази нощ отново имаше масиран руски обстрел в Украйна. Украинският генщаб съобщава за 25 свалени дрона – 18 от тях са камикадзе "Шахед", 6 разузнавателни и 1 "Лансет". Свалени са и три крилати ракети – руският обстрел е включвал ракети "Калибър", както и Х-101, Х-555 и Х-55. Основно поражения има в Тернопол – 2 унищожени частни къщи, 12 къщи с повреди, както и 9 камиона, информират от местната администрация. Тернопол е родният град на украинските представители на тазгодишното издание на "Евровизия".

След като в нощта на 12-ти срещу 13-ти също имаше масиран руски обстрел, според окончателната сводка на украинския генщаб са пострадали 30 души, има общо 50 пострадали обекта в Украйна, предимно цивилни. Реално, всичко това беше предизвикано в Хмелницки с успешни руски удари от 4 камикадзе-дрона "Шахед", където има важни обекти за украинската енергийна инфраструктура:

Bei aller Freude sollten wir nicht vergessen, dass auch Russland heute ein massiver Schlag gelungen ist – trotz aller westlichen Flugabwehr gegen die westukrainische Stadt Chmelnyzkyj.

Natürlich verrät die Ukraine nicht, was da explodiert ist. Muss sie auch gar nicht … pic.twitter.com/cn9iZ3J6N7 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) May 13, 2023

И в Русия обаче не беше спокойно - украински дрон удари завод в Брянск, където се произвеждат консерви за руската армия, а в Самара избухна пожар в бояджийски цех, който обхвана 20 000 квадратни метра.

While the occupiers are launching "Kalibrs" toward western Ukraine, fire and panic are in Russia



In the Samara region, a factory shop is on fire, the area of the fire is 6 thousand square meters. pic.twitter.com/tW010hRkOI — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2023

Големият украински успех, при който бяха свалени 2 руски военни самолета и още 2 руски военни хеликоптера в Брянск, още не е коментиран официално нито от руското военно министерство, нито от украинското. Дотук руснаците са коментирали единствено друг успешен удар на украинците – в Луганск. Според руското военно министерство, в този случай са използвани далекобойни британски ракети Storm Shadow – отново реториката е как са обстреляни "граждански обекти", без да се признава, че заводът "Полипак“ и старата Академия на МВР в Луганск всъщност са казарми за окупационните руски войски: Мощни взривове разтърсиха Луганск, горят обекти, ползвани от руската армия (ВИДЕО)

The Russians claim that the building of the former Academy of the Ministry of Internal Affairs, which was used to house the Russian military and militants of the "LPR", was hit in the village of Yubileiny near Luhansk.



In addition, Luhansk militants said that the strike was… pic.twitter.com/ol1Zs1fXbM — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2023

Отказът на руското военно министерство да говори за голямото поражение в Брянск вече предизвика редица реакции на руски военни блогъри в Телеграм, под формата на яростни критики. Искат се оставки и поемане на отговорност, отбелязва в дневния си обзор ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. В обзора, в библиография под линия има препратки към всички изказвания.

От Италия, където украинският президент Володимир Зеленски беше на посещение, дойде и негово послание - готови сме за контраофанзивата си. Когато започнем, всички ще разберете, а Русия ще усети, каза той.

In the Avdiivka direction, Russian equipment hidden under a highway bridge was targeted and destroyed. pic.twitter.com/U9ZEPUlL48 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 13, 2023

"За мен беше чест да се срещна с папата, защото той знае каква е моята позиция. Войната е в Украйна и планът (за края на конфликта) трябва да бъде украински. Много сме заинтересовани от участието на Ватикана в нашата формула за мир", заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на участие в телевизионната програма "Порта а порта", излъчена по италианската телевизия РАИ Уно. "Уважавам папата, но ние не се нуждаем от посредници", допълни Зеленски. "Ние просто се нуждаем от мир, не може да се посредничи с Путин", добави той.

"Призоваваме папата, подобно на други лидери, да работи за един справедлив мир, но първо ние трябва да направим всичко останало", заяви Зеленски и изтъкна, че няма смисъл сега да се прави опит за въвличане на Русия в диалог. "Не може да се посредничи с Путин. Нито една страна в света не може да направи това", заяви той.

"Не съм склонен да разговарям с Путин. За какво ще говоря с него? Не може да се посредничи с Путин. Ние знаем какво представлява той. Той убива", заяви Зеленски и припомни до какво е довел опитът за посредничество, заложен в Минските договорености. "Осем години и нула резултати", обобщи Зеленски: Не искахме Минските споразумения да работят: Сивият кардинал на Путин го призна.