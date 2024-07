Украински дронове удариха мощно база на руската брегова охрана в Крим (ВИДЕО)

Морски и въздушни дронове на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са нанесли удари по база на руската брегова охрана на езерото Донузлав в западната част на окупирания Крим.

Това съобщават днес, 18 юли, украинските медии, позовавайки се на свои източници - в такива случаи винаги информацията идва директно или от СБУ, или от военното разузнаване, а по-късно бива потвърждавана официално.

Появи се и видео:

⚡️ Ukrainian drones hit Russian coast guard base in occupied Crimea



The attack hit the headquarters with a command center, an ammunition and equipment depot, a power substation, technical facilities, and firing positions. pic.twitter.com/EAd1Xgsr8f