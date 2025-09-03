Украински удар срещу радарна станция в руския курорт Анапа (ВИДЕО)

Въздушна тревога и силни взривове в района на руския курортен град Анапа - в малките часове на изминалата нощ войната на дронове между Украйна и Русия пак не спря. Новината идва след като имаше данни за украинска атака с дронове срещу Крим - но именно по този своеобразен маршрут Украйна атакува по въздух и съседни руски области, включително Краснодарския край. Анапа се намира в Краснодарския край - Още: Украйна атакува Русия с десетки дронове (ВИДЕО)

Вече има геолокализация на редица видеокадри, показващи взрив - явно те са заснети от жилищен блок в Анапа. Според гелокализацията е атакувана руска радарна установка, намираща се в "Лися гора" - Още: Украински удар с дронове остави без ток жп инфраструктура в Краснодарския край (ВИДЕО)

Оперативният щаб на Краснодарския край вече публикува информация за атаката: "Падане на отломки от безпилотни летателни апарати е регистрирано в два района на Краснодарския край. И в двата случая няма жертви, на място работят аварийни и специални служби. В село Трудобеликовско в Красноармейски район са повредени прозорци и стени на къщи на три адреса. Няма сериозни щети. Също така, в покрайнините на село Могукоровско в Кримски район взривна вълна е избила прозорци в една къща".

