Украйна атакува с дронове редица области в Русия (ВИДЕО)

13 януари 2026, 01:25 часа 166 прочитания 0 коментара
Украйна организира атаки срещу редица области в Русия. Руското военно ведомство твърди, че от 16:00 до 20:00 часа по московско време са свалени 56 дрона, като най-много – 21, са неутрализирани над анексирания Крим.

В окупирания Мариупол е докладвано за прекъсване на електроснабдяването след удари с дронове, съобщават местни източници.

Проблеми с електричеството също засягат множество райони в окупираната Донецка област.

Има съобщения и за експлозии в Йелец, Липецка област.

Огромни кълба дим се издигат над град Орел след атака с дронове. Според анализ на Телеграм канала ASTRA, източникът на дима се намира от вече многократно атакуваната от Украйна Орловска ТЕЦ.

Според местните жители, те наистина са чули експлозии при работата на ПВО, но не са видели пожар. На кадри от очевидци също не се наблюдават огнища на пожар. По този начин ASTRA не може да потвърди с достоверност факта за удар по обекта.

Преди това Орловската ТЕЦ беше атакувана на 9 януари.

В окупираната Макеевка се съобщава за голям пожар и експлозии след атака с безпилотни летателни апарати.

За пореден път е атакувана и Новочеркаская електростанция, като на място е възникнал огромен пожар. Централата в Ростовска област е една от най-мощните такива в южната част на Русия.

Елин Димитров
