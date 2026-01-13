Украйна атакува с дронове редица области в Русия (ВИДЕО)

Украйна организира атаки срещу редица области в Русия. Руското военно ведомство твърди, че от 16:00 до 20:00 часа по московско време са свалени 56 дрона, като най-много – 21, са неутрализирани над анексирания Крим.

В окупирания Мариупол е докладвано за прекъсване на електроснабдяването след удари с дронове, съобщават местни източници.

A blackout has been reported in occupied Mariupol following a visit by drones, according to local sources. Power issues are also affecting multiple areas across occupied Donetsk region. pic.twitter.com/Xov5XQft7E — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 12, 2026

Проблеми с електричеството също засягат множество райони в окупираната Донецка област.

Има съобщения и за експлозии в Йелец, Липецка област.

Explosions are reported in Yelets, Lipetsk region in Russia. pic.twitter.com/SKagJv2M1M — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 12, 2026

Огромни кълба дим се издигат над град Орел след атака с дронове. Според анализ на Телеграм канала ASTRA, източникът на дима се намира от вече многократно атакуваната от Украйна Орловска ТЕЦ.

Според местните жители, те наистина са чули експлозии при работата на ПВО, но не са видели пожар. На кадри от очевидци също не се наблюдават огнища на пожар. По този начин ASTRA не може да потвърди с достоверност факта за удар по обекта.

Преди това Орловската ТЕЦ беше атакувана на 9 януари.

В окупираната Макеевка се съобщава за голям пожар и експлозии след атака с безпилотни летателни апарати.

За пореден път е атакувана и Новочеркаская електростанция, като на място е възникнал огромен пожар. Централата в Ростовска област е една от най-мощните такива в южната част на Русия.