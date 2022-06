В Русия заговориха за "надежда" за световен глад, идната седмица е решаваща за Северодонецк

Зам.-министърът на отбраната на Украйна Ханна Маляр твърди, че руските военни ръководители са поставили 26 юни като краен срок за достигане на административната граница на Луганска област. Това вероятно ще доведе до интензивни боеве за поемане на контрол над Северодонецк – най-ключовия град в Луганск.

Ръководителят на Луганската областна администрация Сергей Хайдай съобщи, че от 20 юни руските сили контролират целия Северодонецк с изключение на индустриалната зона, и по-точно завод „Азот“. В него са блокирани около 300 души, заяви вицепремиерът Ирина Верешчук. Тя добави още, че над 1500 цивилни украински граждани се намират в руски затвори към момента. „Те са в Ростов, в Курск. Намират се в затвора, а не трябва да бъдат“, каза тя и допълни, че в това число влизат свещеници, активисти, доброволци, журналисти и ръководители на местни правителствени агенции.

Украйна продължава да отблъсква ударите на врага в Донбас. Източното оперативно командване докладва за нанасяне на тежки поражения по руските войски през последните 24 часа. Сред тях са унищожен танк, противотанкови оръдия и две артилерийски установки. Съобщава се, че за същия период от време Русия е загубила 106 войници.

Ето какви са загубите на руснаците до момента според Генералния щаб на украинската армия:

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната съобщава, че руските сили засилват операциите за прекъсване на украинските комуникационни линии по магистрала Т1302 Бахмут-Лисичанск.

Руският фокус е и върху съпротивата срещу по-нататъшно украинско напредване северно от град Харков към границата с Русия. Междувременно силите на Кремъл продължават отбранителните операции по южната ос. Дейността на украинските партизани не спира да усложнява опитите на руските окупационни власти да затвърдят контрола над окупираните райони, съобщава още институтът.

Военният ръководител на Донецк Павло Кириленко съобщи, че окупаторите са подпалили училище №6 в Авдийвка. Видео, публикувано в опозиционната беларуска медия NEXTA, показва как пламъците са обгърнали цялата сграда. Според Кириленко това е вече третото унищожено от вражеските сили училище в града.

Междувременно руските власти се опитват да използват темата с морската блокада на украинския износ на зърно, за да накарат Запада да отслаби санкциите срещу Москва. Ръководителят на държавната медия Russia Today Маргарита Симонян буквално заяви в ефир на 20 юни, че се надява на световен глад. Така, според нея, Западът ще вдигне наказателните мерки срещу страната ѝ, за да ограничи евентуалните тежки последици от кризата.

На фона на тази новина – Унгария предложи износ на украинско зърно през нейна територия. Това съобщи външният министър Петер Сиярто, цитиран от Reuters.

Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакъв прогрес в разговорите за създаване на коридори за износ на зърно. Според него Африка „е заложник на тези, които започнаха войната срещу Украйна“. В резултат на морската блокада от страна на Русия в Черно море, страната не може да изнесе 25 милиона тона зърно.

Междувременно Зеленски се срещна с холивудската звезда и посланик на добра воля на ООН Бен Стилър. Актьорът посети Киев и сподели пред президента, че да види на живо опустошенията, е „много по-шокиращо в сравнение с това, което излъчват по телевизията“.