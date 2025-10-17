Депутат почина на живо, в ефир. Десетки трансджендъри опитаха да се самоубият (ВИДЕО, 18+)

Войната в Украйна:

Кандидат за депутат в Аржентина се прости с живота си, след като получи инфаркт по време на живо предаване на политическо предаване. 64-годишният Ернан Дамиани, лидер на Радикалния граждански съюз, припадна в ефир малко след началото на предаването. Въпреки бързата реакция на хората в студиото, Дамиани така и не се е върнал в съзнание и е починал на път за болницата (ВИДЕО, 18+).

Междувременно, в Индия общо 24 трансджендъри опитаха масово самоубийство, като са пили препарат за почистване. Местната полиция съобщи, че всички са били незабавно откарани в болница "Махараджа Яшвантрао" и в момента са в стабилно състояние (ВИДЕО, 18+).

Според заместник-комисаря на полицията Ананд Каладжи, инцидентът е свързан с дългогодишен вътрешен спор между две групи в транссексуалната общност. Някои местни жители и членове на общността обаче твърдят, че опитът за самоубийство е бил предизвикан от предполагаемо сексуално посегателство. Неха Кунвар, представител на местната транссексуална диаспора, твърди, че двама души, представящи се за журналисти, са изнасилили и изнудвани от транссексуален през юни, като също така са откраднали пари.

По-рано тази седмица е подадена официална жалба в полицията и е регистрирано заявление за самоубийство заради обвиняваните, идентифицирани като Акшай и Панкадж. Полицията съобщава, че както груповото съперничество, така и обвиненията в нападение се разследват отделно.

