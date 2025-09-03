Ким Чен Ун: Братски дълг за Северна Корея е да помогнем на Русия (ВИДЕО)

След военния парад на Китай по случай 80-ата годишнина от Деня на победата - капитулацията на Япония във Втората световна война - двама от световните лидери, които привлякоха най-голямо внимание, се срещнаха очи в очи в Пекин. На 3 септември руският диктатор Владимир Путин и севернокорейският авторитарен лидер Ким Чен Ун седнаха един срещу друг. Путин каза на Ким, че двустранните отношения между Москва и Пхенян са приятелски. Също така призна, че севернокорейската армия е помогнала за това украинските сили да бъдат отблъснати от Курска област.

Севернокорейските войници са се сражавали там "смело" и "героично", заяви издирваният от Международния наказателен съд в Хага стопанин на Кремъл. Путин твърди, че участието им е било част от борбата срещу "неонацизма", съобщава руската държавна информационна агенция ТАСС, повтаряйки наративите на диктатора. Освен това диктаторът смята, че по инициатива на Ким севернокорейците пристигнали в Руската федерация - "в пълно съответствие с новото ни споразумение".

"Никога няма да забравим жертвите, които направиха вашите въоръжени сили и семействата на вашите военнослужещи", допълни Путин.

Ким благодари на Путин за похвалата на севернокорейските военни

Ким, от своя страна, благодари на Путин за похвалата към севернокорейските войници, които помагат на руските войски на фронта във войната в Украйна. И той подчерта "освобождението" на Курска област, макар в пограничните райони там все още да се водят боеве между Въоръжените сили на Украйна и руската армия.

Севернокорейският лидер отправи и забележително послание - че е "братски дълг" на страната му да помага на Русия, колкото това е възможно.

Двете страни сключиха през 2024 г. споразумение за стратегическо партньорство, което съдържа клауза за взаимна военна защита в случай на "агресия". На практика това означава, че Северна Корея може открито да влезе във войната в Украйна на страната на Руската федерация - нещо, което тя засега прави с изпращане на военни и на оръжия.

Северна Корея праща още войници в Русия въпреки жертвите

По последни данни - около 2000 севернокорейски войници, изпратени в Русия да се бият във войната срещу Украйна, са загинали. Това съобщава южнокорейската новинарска агенция Yonhap, позовавайки се на информация от двама южнокорейски депутати, които представиха данни от Южнокорейската национална разузнавателна служба (NIS). Разузнавателните данни са били разкрити на депутатите на закрито заседание на парламентарната комисия по отбрана.

Според информацията Пхенян планира да прати още около 6000 свои войници в Русия, за да се сражават те срещу Украйна. Това ще е трета вълна на прехвърляне на севернокорейски военни. Отделно от това около 1000 севернокорейски инженери вече са пристигнали в Русия

От октомври 2024 година Пхенян е пратил около 13 000 севернокорейски войници в Русия.

