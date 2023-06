Украйна обяви колко населени места е освободила от началото на контраофанзивата (ВИДЕО)

"В продължение на две седмици на настъпателни операции в Бердянското и Мелитополското направление за посочения период подразделенията на Таврийските сили освободиха 8 населени места: Новодаровка, Левадно, Сторожево, Макаровка, Благодатно, Лобково, Нескучно, Пятихатко. Като цяло частите в Таврийското направление напредват в дълбочина - до 7 км. Площта, освободена в южната част на страната, е 113 квадратни километра. Активната работа на Силите за отбрана на Таврийското направление продължава", заяви Маляр.

ОЩЕ: Украинските загуби в контраофанзивата: Путин говори едно, Киев и съюзниците му - друго (ВИДЕО)

По думите ѝ, през изминалата седмица Русия е понесла значителни загуби - във всички направления възлизат на повече от 4600 убити и ранени. Освен това украинците са пленили повече от 80 бойци на агресора.

A Russian 2S4 Tyulpan destroyed with the help of AHS Krab by the 26th Artillery Brigade. pic.twitter.com/gO9u0rNEKq