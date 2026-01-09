Украйна: Пак разговори под сурдинка САЩ - Русия за мир, Z-канал призовава да спрат руските лъжи за Купянск (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев се е срещнал с представителя на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и с Джаред Къшнър, зетя на Тръмп, като всички те са обсъдили условията за мир в Украйна. Срещата се е състояла в Париж, а информацията за нея съобщи изданието Axios, позовавайки се на свои източници. Според информацията, Дмитриев е дошъл лично в посолството на САЩ във френската столица. Какъв точно е резултатът от срещата, не е ясно.

Преди тази среща, говорителката на руското външно министерство Мария Захарова изрично обяви за „милитаризация“ готвените гаранции за сигурност за Украйна специално в частта за разполагане на мироопазващ контингент на украинска територия. Захарова повтори отдавнашната руска гледна точка – такива войници са заплаха за Русия и тя ще ги счита за легитимна цел. И още от същото – Украйна да се демилитаризира, „денацифицира“, да признае за руски Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област – Още: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО)

През вчерашния ден, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че двустранното споразумение между Украйна и САЩ за гаранции за сигурност за опазване на мира в Украйна е готово и трябва само да бъде одобрено на най-високо ниво – т.е. в разговори между Зеленски и Тръмп. "Важно е Украйна успешно да обедини усилията на европейския и американския екип и заедно обсъдихме по-специално документи за възстановяване и икономическо развитие. Бяха разгледани и сложни въпроси от основната рамка за прекратяване на войната, а украинската страна представи възможни варианти за финализиране на този документ. Разбираме, че американската страна ще се ангажира с Русия и очакваме обратна връзка дали агресорът наистина е готов да прекрати войната", добави Зеленски в профилите си в социалните мрежи. Той пак подчерта, че Украйна подава информация на съюзниците си за руските удари и как това показва, че Москва не преосмисля приоритетите си. Трябва натиск, за да има промяна, настоя отново украинският президент, според когото точно ефективен натиск срещу Кремъл да спре войната сега ще покаже, че бъдещи гаранции за сигурност ще бъдат ефективни.

Междувременно, Великобритания потвърди доставката за Украйна на системи за противовъздушна отбрана Raven и прототипи на Gravehawk. Министерството на отбраната на Обединеното кралство потвърди трансфера на нови системи за противовъздушна отбрана на Украйна, включително 13 системи Raven и два прототипа от 15 системи Gravehawk, според UK Defence Journal. Системата Raven е разработена специално за Украйна и е финансирана от Обединеното кралство. Тя адаптира британските ракети "въздух-въздух" AIM-132 ASRAAM за изстрелване от земята. Raven може да атакува дронове, самолети, хеликоптери и в някои случаи крилати ракети. Gravehawk се разработва с финансиране от Обединеното кралство и Дания. Тя използва украинските ракети "въздух-въздух" R-73 за изстрелване от наземни платформи. Основният фокус на системата е противодействие на дронове, но тя е способна да атакува и самолети, хеликоптери и потенциално крилати ракети.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязък спад в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб – но активността си остава висока. На 8 януари е имало 161 бойни сблъсъка, докато на 7 януари бяха цели 275. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 126 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 26 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4042 изстреляни снаряда, като това е с около 800 повече за денонощие. Руската армия е използвала 6482 FPV дрона, което е с около 1900 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление стана най-горещо – 33 отбити руски пехотни атаки там през последните 24 часа по украински данни, като Покровск и Мирноград си остават места на боеве съгласно информацията на украинския генщаб. Говорителят на 7-ми украински десантно-щурмови корпус Серхий Окишев коментира, че руснаците продължават с опитите да завладеят Гришино и Родинско, за да отрежат украинската логистика и най-после да елиминират украинските позиции в северните части и западните части на Покровск и Мирноград. 13 руски пехотни атаки са станали в съседното от юг Олександриевско направление. При Гуляйполе, Запорожка област, са спрени 21 руски пехотни атаки. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са станали 18 руски пехотни атаки. Още 10 руски пехотни атаки са извършени в Лиманското направление, други направления с двуцифрен брой руски пехотни атаки за денонощието няма. За Лиман руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че руски войници са стигнали до източните покрайнини на Святогорск и че руската армия продължава с опитите да обкръжи Лиман от север и юг.

Друг руски военнопропаганден телеграм канал в лицето на "Два майора" в минорен тон казва, че в Купянското направление не било вярно, че руснаците превзели ново село – Подоли. Каналът направо признава, че там руснаците са влезли с руско знаме само за да излъжат, че са превзели селото. Същата е оценката и на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Появиха се и видеокадри от украинския удар срещу централната болница в Купянск, където е имало руски войници – за този удар се стигна до открити караници и ругатни между Z-канали, припомнете си – Още: Соловьов ругае руски Z-канали за Купянск, руски Z-канал псува колега на Соловьов (ВИДЕО)

Данните, че руснаците са по-активни в граничния район на област Суми се потвърждават – близо до Олексиевка е имало голяма руска операция, с три атаки, при които по данни на 71-ва украинска бригада са убити 40 руски войници. Руснаците имат напредък югозападно от Яблоновка:

The 71st Jaeger Brigade repelled a major Russian assault near Oleksiivka, Sumy region. Over 40 troops were killed and 6 wounded in a failed push.



Russian forces launched three attack waves. Initial infantry groups were eliminated before reaching Ukrainian lines.

Уникални кадри и с коне в руската армия – този път кон е използван като "подложка" на терминал Starlink. Че руснаците ползват услугата на компанията на Илон Мъск е известно от дълго време - купуват се терминали от трети страни, а Мъск не прави нищо, за да ги деактивира ефективно:

High-tech, Russian-style: occupiers have started mounting Starlink on horses



A video is circulating online showing Russian troops strapping a Starlink terminal directly onto a horse.



The horse with satellite internet has already been dubbed “the latest breakthrough of Russia’s… pic.twitter.com/DD3QRq7VW5 — NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2026

