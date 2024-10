Украйна побеждава Путин: Простичко обяснено как (ОБЗОР - ВИДЕО)

Планът за победа на Украйна във войната с Русия се фокусира върху рамката, необходима за победа, а не върху конкретни точки. Става въпрос за това Украйна да бъде толкова подсилена във военно отношение, че да може да поразява критична руска (военна) инфраструктура, което да доведе до непоносим натиск за издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин и да го принуди да седне на масата за преговорите с мисъл за разговори, които не завършват единствено с неговия вече познат ултиматум: Путин: Преговори ще има само когато не остане и един украински войник в ДНР, ЛНР, Запорожието и Херсонска област (ВИДЕО). Това заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Зеленски обаче увери, че детайлите по плана са подготвени, включително с какво могат да помогнат всички партньори на Украйна – както и количеството войници и оръжие, необходими за изпълнението му. Максимално силна Украйна на всички фронтове – това е общата рецепта за победа, подчерта украинският президент: По-рано той беше на посещение в Суми и заяви, че ако операция "Курск" не е била осъществена от украинците, руската армия е щяла да окупира всички погранични украински селища в област Суми.

President Zelenskyi emphasized that the "Victory Plan" focuses on strengthening Ukraine to ultimately end the war, rather than detailing how it will conclude tomorrow. He stated that the plan includes heavy, critical weaponry aimed at targeting Russian infrastructure, aiming to… pic.twitter.com/76XPeoTjnD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2024

Силна Украйна - рамката

Официално слезлият от позицията на генерален секретар на НАТО през тази седмица норвежки политик Йенс Столтенберг даде обширно интервю пред Financial Times, посветено специално на работата му по отношение на Украйна. Столтенберг изрично подчерта, че това, за което съжалява, е че не е осигурил повече военна помощ и оръжие за Украйна и то по-бързо. "Мисля, че трябва да признаем, че трябваше да им дадем повече оръжия преди старта на инвазията от страна на Путин – както и повече и по-модерни оръжия след старта на войната, и то по-бързо", заяви Столтенберг.

Бившият генерален секретар на НАТО признава и, че трябва да се мисли за опасностите и т.нар червени линии по отношение на Русия, когато се вземат решения, но настоява и за следното – червена линия и то немислима е Украйна да загуби.

Интересен факт за Столтенберг – той е работил с КГБ през 80-те години на XX век, като контактът е осъществен с помощта на баща му. По онова време бъдещият генерален секретар на НАТО е начело на Норвежкия младежки синдикат. Столтенберг обаче е категоричен – не се срамувам от нищо, което съм направил. Веднъж месечно ходех на обяд, хапвахме сандвичи със скариди. Заради контактите му, през 1991 година норвежкото разузнаване го моли за помощ – да вербува офицера от КГБ, известен с фамилията Кирилов. Руснакът отказва. Но още по-интересното е, че бащата на Столтенберг Торвалд, който е бил външен министър на Норвегия, поддържа топли отношения с Виктор Грушко, първи зам.-председател на КГБ и отговарящ за контраразузнаването, чийто син Александър става зам.-външен министър на Русия и през 2012 година е руският представител към НАТО. Александър дори разказва, че със Столтенберг са си играли заедно, докато бащите им се събирали на "по водка", пише Financial Times. Александър Грушко е роден през 1955 година, все още е зам.-външен министър на Руската федерация и отговаря за отношенията с европейските държави.

За Украйна Столтенберг твърдо вярва в следното: "Когато има желание, има решение". Според него, Украйна трябва да влезе в НАТО, като в това число бъдат включени и окупираните от Русия украински земи. Но трябва да е ясно в рамките на членството на Украйна при какви точно условия се задейства член 5 специално за Украйна, кои граници трябва да бъдат пресечени.

В името на победата: Зеленски не си поплюва

Друг ясен сигнал, че Зеленски действа много решително, е статия на украинското издание на Forbes. В нея открито се говори, че ръководителят на ГУР (Главното разузнавателно управление на Украйна) генерал Кирило Буданов може да бъде отстранен от поста си. Причината – незадоволителна работа. Материалът започва с думите, че канцеларията на Зеленски (там начело е Андрий Ермак, считан за сив кардинал на украинския президент), не е доволна от работата на Буданов. Но не само неговата работа е на прицел – украинският министър на отбраната Рустем Умеров също е застрашен. Припомняме, че той дойде на мястото на Олексий Резников. През втората половина на септември Умеров уволни двама заместници на Буданов. А две седмици по-късно, на 1 октомври, уволни трима свои заместници и украинския главен секретар на МВР Людмила Дараган. "Всички вътрешни процеси трябва да бъдат ясни и контролирани", обясни кадровите промени Умеров, цитиран от украинския Forbes. Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски също не може да бъде спокоен за поста си – това е друга част от материала.

Интересен щрих в цялата амалгама случващите се събития е и недоволството на председателя на украинската парламентарна комисия по отбрана Роман Костенко за мобилизацията. Според него, долната възрастова граница за мобилизация в Украйна трябва да е 20 години, а не 25, както е сега, при това с доста изключения. В телевизионен ефир Костенко посочи, че дори американски конгресмени са изразили разочарование, че по-млади мъже не влизат в украинската армия:

Ukrainian MP and secretary of the parliamentary committee on national security, Roman Kostenko, stated that mobilization in Ukraine should begin at age 20, criticizing a generation that he claims does not want to defend the country. He also mentioned that U.S. congressmen have… pic.twitter.com/AHiDZsQcbT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Шестима офицери от севернокорейската армия са били убити при ракетен удар в района на град Донецк. При атаката са загинали общо над 20 войници – това съобщава Kyiv Post, позовавайки се на свои военни източници. Севернокорейците са били в окупираната украинска земя като част от програма за обмен на опит – севернокорейците били убити след ракетна атака по руски военен полигон. Отделно, още трима севернокорейци са ранени – по данни на руския телеграм канал "Кремлевская табакерка".

Интензивността на боевете в Украйна продължава да е висока – 159 бойни сблъсъка са станали факт за денонощието на 4 октомври. Това е със 17 повече на дневна база, като в тази статистика не влизат бойните действия в Курска област. Повишава се и количеството на използвани от руснаците авиационни бомби (КАБ) – цели 142, спрямо 135 на 3 октомври, сочи сутрешната официална сводка на украинския генщаб. Количеството артилерийски обстрели обаче остава твърдо под 5000 – 4400, което подсказва, че скорошните украински удари по големи оръжейни складове в Русия изглежда се отразяват: Украйна пак решително отхвърли мир с компромиси за Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)

Изненадващо или не, но този път Покровското направление е далеч назад като интензивност на боевете. На първо място е Кураховското направление – 28 спрени руски пехотни атаки там, като украинският генщаб отчита боеве в районите на Цукурино, Григоровка, Константиновка, както и към Богоявленка, която сега е новата най-южна украинска отбранителна позиция след падането на Угледар. По украински данни, половината от Цукурино вече е под руски контрол – селото е доста важно за отбраната на южния фланг на Селидово (КАРТА). Постоянно излизат и видеокадри от водените боеве и колко кървави са те: ВИДЕО, 18+ (може да се гледа от регистрирани потребители на социалната мрежа "Х", логнати в профилите си)

На второ място като интензивност на боевете е Купянското направление – 22 руски пехотни атаки, като то се комбинира със съседното на юг Лиманско направление, където е имало 15 руски пехотни атаки.

В Покровското направление руските пехотни атаки са били само 15 – при Николаевка, Лисовка и Селидово. Николаевка е буквално северозападно предградие на Селидово, а Лисовка е мястото, където засега руската армия има позиции най-близо до Покровск, на около 9 километра източно от града. Според лицето на украинското специализирано издание Defense Express Серхий Згурец, руската армия определено опитва да приложи тактиката си от Угледар спрямо Селидово – да обкръжи града, а не да го превземе с фронтална атака (КАРТА). Згурец добави, че след падането на Угледар новата защитна украинска линия на юг в Донецка област ще е Богоявленка – Пречистовка. Кметът на Покровск Серхий Добряк заяви пред "Радио Свобода", че продължават опитите за евакуация на цивилни от града, но около 13 000 души остават там, включително 100 деца. Той коментира, че 80% от критичната инфраструктура на града (ток, вода и т.н.) е унищожена от руските обстрели (КАРТА).

По отношение на Курска област има непотвърдена с геолокализирани видеокадри информация, че руснаците са успели да си върнат село Медвежо, на запад от Весело и дори са изтласкали украинските части там отвъд границата. Но даже известният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, коментира, че това са "най-оптимистичните изявления". Друго по-значимо събитие от боевете в Курска област няма:

Ukrainian aviation is striking Russian forces in the Kursk region with precision-guided JDAM bombs, targeting buildings housing Russian personnel. pic.twitter.com/0IvpuSnROg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2024

Отделно, Украйна успя да нанесе сериозен удар по предприятие за производство на дронове в Белгородска област - през последните дни руското военно министерство съобщаваше за много свалени дронове там:

Footage after a UAV strike on a production facility in the village of Peschanka, Belgorod region. pic.twitter.com/kLS0MQsQay — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2024

Интересен факт – в Харковска област, при град Вовчанск, руснаците продължават да опитват самоубийствени атаки, макар че като цяло интензивността на боевете в този район е най-ниската с изключение на западната част на Запорожка област и по река Днепър:

A recent Russian attack involving 17 MT-LB armored vehicles and troops on the Vovchansk Aggregate Plant was successfully repelled by Ukrainian forces. pic.twitter.com/ZTrS8nxDQx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 4, 2024

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 13 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. 10 от тях са "приземени" благодарение на системи за електронно заглушаване, останалите 3 са свалени по конвенционален начин, съобщават украинските ВВС. Имало е и обстрел с 3 ракети Х-59/69.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец коментира, че увеличението на руския военен бюджет за догодина всъщност показва, че няма достатъчно пари и достатъчно качество в руската армия. Трябват още не 2,8 трилиона рубли, а 8-9 трилиона, смята той и добавя: "Очевидно е, че Кремъл взема повече пари от собствената си икономика за войната, отколкото печели. И това при "официална инфлация" от 8-9% - "неофициалната" в блатата явно е стъпила "достатъчно дълбоко" отвъд 20%": Чудовищни разходи: Русия ще харчи за война една трета от бюджета си